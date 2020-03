Dee Nguyen vient de traîner Rogan O’Connor avant la saison 35, ‘Total Madness’

Nous ne savons jamais à quoi nous attendre à chaque nouvelle saison de The Challenge. Les joueurs vétérans se préparent pour leur grand retour pour la saison 35, Total Madness, et les recrues se préparent également à tenter leur chance pour gagner le gros lot. Jusqu’à présent, il semble que la saison à venir va être la plus difficile à ce jour. Mais nous savons que les éliminations et les finales ne sont rien comparées au jeu social joué au sein du foyer Challenge.

Pendant la saison 34, War of the Worlds 2, Dee Nguyen a développé une relation étroite avec son coéquipier Rogan O’Connor. Malheureusement, O’Connor la jouait totalement pour la garder dans son alliance. Et maintenant, Nguyen se rend sur Instagram pour le traîner publiquement alors qu’il se prépare à entrer à nouveau dans le gant avec la nouvelle saison.

Rogan O’Connor a dit qu’il n’était sorti avec Dee Nguyen que sur «Le défi» parce qu’il s’ennuyait

Ceux qui soutenaient Nguyen pendant la guerre des mondes 2 ont eu du mal à la voir interagir avec O’Connor. Le couple a développé une sérieuse attirance l’un pour l’autre dès le début, et Nguyen a admis qu’elle tombait amoureuse d’O’Connor pour les producteurs. Malheureusement, l’amour semblait être unilatéral. Bien qu’il ait peut-être aimé Nguyen, O’Connor a fait ce qui était le mieux pour son jeu – et cela signifiait utiliser sa petite amie comme numéro pour son alliance et menacer de l’envoyer en élimination à la fin.

Pire encore, O’Connor a mentionné qu’il utilisait simplement Nguyen à sa concurrente Paulie Calafiore.

“Que se passe-t-il entre toi et Dee?” Demanda Calafiore.

“Je m’ennuie. Bro, je viens juste de sortir d’une relation de trois ans et demi », a répondu O’Connor. «Alors je viens ici pour m’amuser. J’étais genre, je suis venu ici, je suis célibataire. Je suis un peu ici, je suis un peu là-bas. “

Ils reviennent tous les deux sur «Total Madness»

La vérité est apparue lors de la réunion de la guerre des mondes 2. “Je suis fidèle à une faute, et j’ai roulé avec vous les gars, et de vous voir parler de moi dans mon dos comme ça, ce putain de merde”, a déclaré Nguyen à O’Connor après avoir regardé des clips de son mauvais goût commentaire. Mais à la fin des retrouvailles, il semble que Nguyen ait pu pardonner à O’Connor. Elle a mentionné qu’ils sont restés amis et le soutiennent toujours.

Alors, leur alliance se prolongera-t-elle dans la saison 35? Nous sommes curieux de le découvrir, car Nguyen et O’Connor sont tous deux castés pour Total Madness. MTV a publié ses photos sur Instagram officiel, indiquant qu’ils font leur retour parmi les autres champions du Challenge.

“Beau bouquet”, a commenté Nguyen sur le post avec un emoji feu et aux yeux coeur.

Nguyen vient de traîner O’Connor sur Instagram

Nguyen a peut-être été cordiale envers O’Connor à la fin de War of the Worlds 2. Mais il semble qu’elle puisse encore garder une certaine animosité pour la façon dont il l’a traitée dans le cadre de l’émission.

Le 10 mars, MTV’s Instagram a publié une vidéo d’O’Connor et lui a décerné le prix du «joueur le plus amélioré». «Je suis vraiment passé de zéro à héros. Et je voudrais juste remercier absolument personne. C’était tout moi. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont moqués de moi après Vendettas, car cela m’a fait m’entraîner très dur », a expliqué O’Connor dans la vidéo.

À cela, Nguyen a commenté: «Merci à vous ensuite.» Et le commentaire a obtenu plus de 200 likes.

Un adepte a commenté en réponse à Nguyen, “vous êtes la reine la plus améliorée.”

Un autre partisan a écrit: “Le joueur le plus amélioré devrait être Dee..IN MY OPINION.”

Nous sommes sûrs que Nguyen et O’Connor espèrent une autre victoire du Challenge à leur actif après la saison dernière. Et nous espérons que Nguyen sera plus gardée avec son cœur cette fois-ci, peu importe comment O’Connor essaie de la balancer.

