Deena Cortese, star de Jersey Shore, révèle pourquoi son fils ne peut pas porter de chaussures après des commentaires négatifs

Les mères célèbres obtiennent toujours des opinions d’étrangers sur la façon dont elles élèvent leurs enfants. Deena Cortese est la dernière célébrité qui a dû répondre à des commentaires négatifs sur la façon dont elle habille son fils.

De nombreux fans de Jersey Shore: vacances en famille ont remarqué qu’il ne portait souvent pas de chaussures. Découvrez ce qu’elle avait à dire dans sa dernière publication Instagram et plus encore.

Deena Cortese a déclaré que le tournage de «Jersey Shore» après avoir eu un bébé est différent

Deena Nicole Cortese assiste à l’E 2019! Prix ​​du public | Rodin Eckenroth / WireImage

Cortese a donné naissance à un petit garçon le 5 janvier de l’année dernière. Elle a dit que son fils, CJ avait déjà tellement changé dans sa vie. Cela comprend ce qu’elle ressent à l’idée d’être sur Jersey Shore.

«Le spectacle est une opportunité pour ma famille», a-t-elle déclaré à Us Weekly. “C’est un tel espace de tête. Je veux juste être avec lui 24h / 24 et 7j / 7, mais en même temps ce spectacle lui donne des opportunités et j’adore être avec mes colocataires. C’est donc une épée à double tranchant, vous savez? ”

Il semble que Cortese ne quittera pas de sitôt. “Mais à la fin de la journée, je sais que le spectacle est bon pour lui et je dois aussi travailler”, a-t-elle déclaré. «Heureusement… je peux être surtout une mère au foyer. Ça m’emmène ici et là. »

Elle a dit qu’il ne pouvait pas porter de chaussures et avait besoin d’appareils orthopédiques

De nombreux fans ont remarqué que CJ peut généralement être repéré sans chaussures. Cortese recevait tellement de commentaires négatifs qu’elle en a parlé sur Instagram.

Elle a posté une photo d’un message qui dit: «Bc [sic] il a besoin d’appareils orthopédiques aux pieds et il ne peut pas porter de baskets .. nous sommes allés chez les médecins et les radiographies [sic] .. ce n’est pas que je ne lui mets pas de chaussures .. il ne peut littéralement pas mettre de chaussures sur son pied droit .. nous nous équiperons bientôt pour les bretelles de nuit .. ”

Le message a continué: “Vous ne devriez pas appeler les mères en leur disant ce qu’elles devraient faire avant de connaître ou de demander des faits d’abord, je me suis fait contrôler les pieds dès que j’ai vu un problème à 10 mois.”

La nouvelle mère a également révélé dans la légende Instagram, “CJ a Metatarsus Adductus .. et obtiendra des accolades nocturnes pour le faire corriger … il l’a depuis sa naissance mais nous l’avons remarqué à 10 mois quand il a commencé à marcher.”

Les fans montrent maintenant son soutien

Bien que Cortese ait publié un article en raison de commentaires négatifs, elle reçoit maintenant beaucoup de soutien. De nombreux fans ont commenté la publication Instagram avec leurs propres histoires et fermé les ennemis.

«La même chose m’est arrivée et ils ont dit que ça allait et que les enfants qui avaient ce problème devenaient de bons athlètes! Pas de soucis », a écrit un fan. Une autre personne a commenté: «Dites-leur de s’inquiéter pour leurs propres enfants.»

Un autre fan a écrit: «Vous êtes vos fils [sic] meilleur avocat! Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas soutenir les autres! Je peux voir comment vous adorez CJ et je sais que vous êtes une maman incroyable! Continuez à faire ce que vous faites et F les ennemis! “