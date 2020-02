Delores Catania et David Principe sont-ils ensemble après sa décision de déménager?

La star de Real Housewives of New Jersey, Delores Catania, est avec son petit ami David Principe depuis près de trois ans. Les fans se sont prononcés contre leur relation, se sentant comme si David l’entraînait, mais elle insiste sur le fait qu’elle est heureuse. Ils semblaient aller vers l’engagement en emménageant potentiellement ensemble, mais Delores a récemment révélé qu’elle avait décidé de ne pas le faire.

David Principe et Delores Catania | Manny Carabel / .

Delores Catania et David Principe ont une relation non conventionnelle

Bien qu’elle soit divorcée de son ex-mari Frank depuis près de 20 ans, les deux vivent toujours ensemble dans leur foyer conjugal et sont des partenaires commerciaux. Ensemble, ils construisent des maisons personnalisées et achètent des maisons à retourner et à vendre à profit. Frank construit une maison pour le petit ami actuel de Delores, David – qui a révélé à la caméra qu’il voulait partager la maison avec Delores.

Delores Catania et Frank Catania | Banque de photos Greg Endries / Bravo / NBCU via .

David vit seul mais cette saison, il a emménagé dans la maison Delores et Frank partagent. Lorsque David est incapable de filmer des événements avec Delores, elle prend Frank comme son plus un. Beaucoup meurent d’envie que Delores fasse ses adieux à David et donne à Frank une autre chance, mais elle dit que ce n’est pas une option.

Source: Instagram

Delores a parlé de son amour pour David à Bravo en 2017, en disant:

«Il est très bon. Son premier amour est son travail et c’est beaucoup à gérer car c’est un homme qui travaille sept jours par semaine. Il est constamment sur appel. Pourtant, je suis très attiré par cet homme. Je passe un bon moment avec lui quand je le vois à 10 heures du soir et j’attends devant chez lui qu’il rentre à la maison. »

Bravo.com

Delores Catania obtient sa propre place au lieu d’emménager avec David Principe

Delores a fait pression sur David pour qu’il passe plus de temps avec elle après avoir été constamment renvoyé au travail. L’idée de vivre ensemble a été explorée tout au long de la saison et même si elle était ouverte à l’idée au début, Delores a récemment révélé qu’elle avait complètement changé d’avis quant à emménager avec David.

Voir ce post sur Instagram

Me réveiller aujourd’hui et réaliser que j’ai 49 ans me fait penser à moi. C’est une sensation surréaliste de réaliser son âge et de penser à tout le temps qui s’est écoulé. Au début, c’était écrasant, bien que regarder mes enfants et les relations que j’ai construites tout au long de ma vie me rappelle que je dois faire quelque chose de bien. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez sont l’un des aspects les plus cruciaux de la vie, car lorsque la vie vous frappe, la bonne personne peut amortir la chute et vous encourager à vous relever et à continuer à vous battre. Mon éducation m’a appris l’importance de la famille, de la résilience et du travail acharné, tandis que mes dernières années m’ont appris à apprécier tout ce que j’ai, ce qui inclut tous ceux qui m’ont jamais soutenu dans ma vie, y compris chaque personne qui m’a soutenu depuis le spectacle. À la fin de la journée, je veux qu’on se souvienne de moi comme de la mère, de la fille, de l’amie et de la femme au foyer qui s’en souciaient. Après avoir lu ceci, j’espère que vous pourrez tous prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous passez votre précieux temps au quotidien. Faites-vous les choses qui vous permettront de vous sentir épanoui et de vous souvenir de la façon dont vous le souhaitez en fin de compte? Merci pour tous les voeux d’anniversaire et l’amour et le soutien❤️ «Soyez comme vous voulez paraître» – Socrates -Dolores Makeup @glossipgirl hair @marissas_beautybar styled by @styledbysonecar

Un message partagé par Dolores Catania (@dolorescatania) le 28 décembre 2019 à 18 h 46 HNP

Source: Instagram

«J’ai eu un appartement dans la ville. J’ai toujours rêvé de vivre en ville », a-t-elle déclaré au New York Post. L’ancienne flic a révélé que son nouveau bloc-notes se trouve dans le quartier financier de New York et qu’elle déménagera en mai et restera tout l’été. En ce qui concerne la vie avec David, elle a déclaré: “David emménagera probablement dans sa maison, comme, cette semaine … Je commence enfin à m’habituer à ma liberté.”

Delores Catania et David Principe sont-ils toujours ensemble?

Les téléspectateurs ont suivi le voyage de Delores avec David depuis qu’elle a commencé à apparaître dans la série en tant que femme au foyer à temps plein. Ils sortent ensemble depuis plusieurs années et Delores est incertaine de son avenir avec David car il apparaît rarement dans la série en raison de son travail occupé en tant que médecin.

Source: Instagram

Ils ont décidé de faire passer leur relation au niveau supérieur, David construisant une nouvelle maison pour lui et Delores. Cependant, Delores a hésité à savoir si elle déménagerait ou non et ses amis proches et sa famille ont remis en question les intentions de David.

David a promis d’être plus disponible pour Delores et sa confirmation que sa maison est à partager pour tous les deux semblait être un bon signe que les choses allaient dans la bonne direction. Mais le nouveau bloc de licence de Delores à New York soulève la question de l’état de sa relation avec David.

Source: Instagram

Les téléspectateurs ont vu Delores lutter pour savoir si elle voulait ou non un plus grand engagement de la part de David… une bague. Lorsqu’on lui a demandé si son manque de proposition avait contribué à sa décision de déménager à New York, elle l’a rejeté.

“Ce n’est pas seulement une bague. Je pense que même s’il y avait – je pense que c’est le moment pour moi », a-t-elle admis. “Il ne l’a pas fait. Et je suis un peu content qu’il ne l’ait pas fait car maintenant mon état d’esprit n’est plus là. “

Delores dit qu’elle a choisi de se concentrer sur elle-même pour la première fois de sa vie avant d’aller plus loin avec David.

Source: Instagram

«La première moitié de ma vie a été pour tout le monde: mes enfants, ma famille, mon ex-mari, tous ceux qui étaient dans ma vie», a-t-elle déclaré. «Avant d’avoir ça [again], J’aimerais mieux me connaître. Je travaille avec un chaman. Je fais beaucoup de choses spirituelles. Je suis un fervent catholique, mais je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre et je veux avoir l’esprit clair avant de prendre toute autre décision dans ma vie. “

Delores a dit qu’elle et David et toujours ensemble, confirmant qu’elle n’est «pas célibataire» mais qu’elle ne se précipite pas dans un fiançailles ou un mariage.