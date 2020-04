Delta Goodrem se souvient du «choc» du diagnostic de cancer

2020-04-02 12:30:06

Delta Goodrem s’est sentie comme “une bombe avait explosé” lorsqu’elle a lutté contre le cancer et a rappelé comment elle “tremblait de façon incontrôlable” pendant 24 heures après avoir reçu son diagnostic.

Delta Goodrem avait l’impression que «une bombe avait explosé» lorsqu’elle luttait contre le cancer.

La chanteuse et actrice de 35 ans n’avait que 18 ans quand on lui a dit qu’elle avait le lymphome de Hodgkin et elle s’est souvenue comment elle “avait tremblé de façon incontrôlable pendant 24 heures” après que la nouvelle lui ait été divulguée.

S’adressant au numéro du magazine WHO Beautiful People 2020, elle a déclaré: «Je me souviens que lorsque j’ai appris pour la première fois que j’avais un cancer, mon corps était en état de choc et j’ai tremblé de façon incontrôlable pendant les 24 heures qui ont suivi. . ”

Quand elle est entrée en rémission de la maladie, il a fallu du temps à Delta pour retrouver sa vie.

Elle a rappelé: “C’était comme si une bombe avait explosé et que vous deviez remettre toutes les pièces ensemble.

“Mon corps venait de traverser une bataille et ça faisait mal.

“Il a fallu beaucoup plus de temps pour retrouver le sentiment” vous pouvez affronter le monde “.”

L’ancienne star de “Neighbours” a perdu ses cheveux après avoir subi une chimiothérapie et a trouvé les changements dans son apparence physique “confrontés” et elle a eu du mal à “se sentir bien” dans sa peau.

Elle a dit: “C’est confronter quand vous perdez vos cheveux et ça tombe entre vos mains et c’est confronter de perdre une partie de votre identité, mais en même temps, les cheveux repoussent,

“Il était très difficile de se sentir belle dans un sens externe – ma couleur de peau avait une teinte verte, il y avait beaucoup d’effets stéroïdes et il était difficile de se sentir bien.

“J’ai compris que tout cela faisait partie du voyage, mais cela n’a pas facilité la sortie de la maison.”

À certaines occasions, quand elle sortait pendant le traitement, Delta allait dans un café local avec sa mère.

Elle a dit: “C’était autant que je pouvais faire après deux semaines de traitement. J’aurais un jour avant de retourner à l’hôpital, et j’irais prendre un chocolat chaud avec ma maman.”

