Demi Burnett a dit à Instagram qu’elle ne pouvait pas supporter la saison de Peter Weber de “ The Bachelor ”

Il y a toujours une tonne de drames sur The Bachelor, et la saison de Peter Weber ne déçoit pas. Il est difficile de dire qui sont les pionnières à ce jour, car l’objectif principal de la saison semble être sur les filles qui agissent de manière trompeuse envers Weber. Et s’il y a quelqu’un qui peut découvrir les véritables intentions des femmes dans la maison, c’est Demi Burnett.

Burnett a fait ses débuts dans la saison Bachelor de Colton Underwood et a atteint plus tard la célébrité d’avoir la première relation ouvertement gay sur Bachelor in Paradise. Et maintenant qu’elle a beaucoup d’abonnés sur Instagram, elle leur fait savoir ses véritables sentiments concernant la saison de Weber. Voici ce qu’elle a dit sur son histoire Instagram à propos de l’émission – et ce n’est pas positif.

La saison «Bachelor» de Peter Weber est déjà l’une des plus dramatiques

Nous espérons que Weber trouvera le véritable amour dans The Bachelor, car le but de la série est de suivre son voyage à travers la romance pour trouver son seul vrai match. Mais cette saison a été complètement déraillée par le drame parmi les concurrents.

L’apparition d’Hannah Brown au début a éjecté Weber dès le début, car il est clair qu’il a toujours des sentiments pour la Bachelorette qu’il connaissait et aimait. Ensuite, son temps destiné à faire connaissance avec les femmes n’a pas été bien utilisé à de nombreuses dates. En tête-à-tête, Victoria Fuller a perdu son temps à parler de son célèbre ex, Chase Rice. Et les femmes se sont regroupées contre la reine de beauté Alayah Benavidez après avoir cru qu’elle n’était pas là pour les bonnes raisons.

Les producteurs peuvent penser que les fans veulent autant de dramatiques que possible, mais ils ont peut-être exagéré.

«C’est la pire saison. Je devrais peut-être arrêter de regarder. Le drame est douloureux et non divertissant. Veuillez cesser de surproduire », a déclaré un utilisateur de Reddit.

Demi Burnett pense que la plupart des femmes de la saison sont à l’honneur

Peter Weber et Demi Burnett discutent de la saison de Weber de «The Bachelor» | John Fleenor / ABC via .

Burnett a rendu visite à la saison Bachelorette de Brown, il est donc juste qu’elle a également visité Weber. Les femmes ont semblé choquées de la voir lorsqu’elle a organisé l’un des rendez-vous de groupe impliquant des combats d’oreillers. Et grâce à cette date, Burnett a eu la chance de voir de près les femmes qui se battent pour l’amour de Weber. Malheureusement, elle pense que la plupart d’entre eux ne sont pas là pour les bonnes raisons.

“Ce groupe de femmes, je pense, est le plus évident que chaque personne là-bas doit être à la télévision”, a déclaré Burnett sur le podcast Bachelor Happy Hour. Et elle a ensuite expliqué que la date de la bataille d’oreillers était devenue si intense qu’elle était surprise que personne n’ait été blessé. Elle a également appelé Sydney Hightower comme étant l’une des plus intenses et brutales du défi.

«Je pense que tout le monde était précaire et jaloux. Tout le monde était vraiment agressif avec les combats d’oreillers et tout ça. Je n’ai pas vraiment eu de vibe de la part de quelqu’un comme: «J’ai cette connexion avec Peter», a ajouté Burnett.

Burnett a déclaré à Instagram qu’elle n’aime pas la saison jusqu’à présent

L’histoire Instagram de Demi Burnett | Demi Burnett via Instagram Story

Burnett a toujours été pour les opinions honnêtes. Et elle a consulté son histoire Instagram pour enregistrer ses réactions en regardant l’épisode 5 de la saison de Weber.

“Je veux faire des vidéos amusantes pendant que je les regarde”, a déclaré Burnett à ses abonnés. Et elle a poursuivi son histoire en mentionnant différentes parties de l’épisode qui s’est produit, comme lorsque Weber a cassé un verre au-dessus de sa tête et lorsque Sydney Hightower a eu le rendez-vous individuel.

“Ouais, je ne pense pas que je regarde cette date se produire. Je préfère me couper les ongles que regarder cette date », a ajouté Burnett. Et après quelques autres commentaires, elle a noté qu’elle avait fini de regarder l’épisode sans le terminer complètement.

«Cette saison de The Bachelor me rappelle ma saison de fin d’année de volley-ball au secondaire», a ajouté Burnett. «Comme, après que ma classe ait obtenu son diplôme, c’est devenu une merde. Et c’est ce qui se passe. “

Malgré le fait qu’il n’aime pas la saison, nous parions que Burnett suivra le drame et en parlera à ses fans. Et nous avons hâte de voir ce qu’elle va dire ensuite.

