Demi Burnett est «follement» amoureuse de son nouveau petit ami Slater Davis

Demi Burnett a eu toute une année en ce qui concerne sa vie amoureuse. Bachelor Nation a été présentée pour la première fois à la star de télé-réalité lorsqu’elle est apparue dans la saison de Colton Underwood de The Bachelor. De là, elle est allée au Bachelor in Paradise où elle a brisé les barrières (et le protocole typique du Bachelor) en poursuivant une femme avec qui elle sortait à Los Angeles avant le tournage. Ils se sont fiancés à la fin de la saison mais ont annoncé leur rupture quelques mois plus tard.

Le petit ami de Demi Burnett, Slater Davis

Maintenant, Burnett s’est fait une nouvelle passion sous le nom de Slater Davis. Davis est musicien à Los Angeles. Les deux semblent vraiment heureux ensemble.

Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Burnett a déclaré qu’elle et Davis étaient «follement» amoureuses.

«Il est le meilleur de tous les temps. Il est tellement gentil avec moi. Nous sommes tellement loufoques ensemble. Nous sommes stupides. Nous sommes mignons. Comme, nous sommes toutes choses », a-t-elle déclaré.

«C’est ma personne. C’est quelqu’un que je veux ne jamais être avec moi », a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il n’y a« pas de drame »entre eux. «J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris sur moi-même et sur les choses que j’ai mal faites ou sur les qualités que j’ai eues qui ne sont pas les meilleures sur lesquelles je dois travailler, et je me suis vraiment concentré sur cela. Et cela m’a juste fait prendre conscience de qui je veux être pour quelqu’un. »

Burnett a poursuivi en disant qu’elle et Davis “étaient tous les deux, faute d’un meilleur mot, des joueurs de notre passé.”

“Parle pour toi!” Intervint Davis.

“Peu importe,” dit Burnett avec un sourire. “C’est comme … vous rencontrez quelqu’un qui change juste votre monde entier, et comme, comment vous pensez à tout.”

Davis a ajouté qu’il pense que lui et Burnett travaillent si bien ensemble parce qu’ils sont d’excellents communicateurs.

“Je pense que la chose la plus importante pour nous est juste nos compétences en communication”, a-t-il déclaré. “Honnêtement, je n’ai jamais eu ça avec personne, pas même avec les meilleurs amis.”

Quand ET a demandé au couple de se marier, Burnett a dit:

“Nous sommes tous les deux jeunes. Nous y arriverons quand nous y arriverons. ”

Demi Burnett sur Hannah Brown passe du temps avec Tyler Cameron en Floride

La publication a également interrogé Burnett sur son amie, Hannah Brown. Elle a récemment passé du temps avec Tyler Cameron après le décès de sa mère pour montrer son soutien.

Burnett dit qu’elle n’est pas sûre de ce qui se passe avec ça en termes de leur relation.

“Honnêtement, j’ai été tellement occupée, j’ai couru partout, je n’ai pas parlé intimement à Hannah. Nous venons juste d’envoyer des textos un peu… Donc, je ne sais même pas ce qui se passe avec elle, mais je suis sûr qu’elle me donnera le thé complet à son retour », a-t-elle déclaré.

La star de télé-réalité dit qu’elle soutiendrait Brown, peu importe ce qui se passe entre elle et Cameron.

«Je soutiendrais tout ce que Hannah voulait faire», a-t-elle déclaré. “Je pense que Tyler est vraiment sexy. Je pense qu’Hannah est vraiment sexy, alors ils seraient super ensemble. “

