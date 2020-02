Demi Burnett «ne voudrait jamais être coincé dans une maison avec ces filles»

Une grande partie des nations de licence semble ne pas aimer le groupe de candidats de Peter Weber. L’ancienne célibataire Becca Kufrin a récemment déclaré que le pilote avait «reçu un groupe de filles coriaces». Et de nombreux fans sont d’accord.

“Je suis désolé, mais ce sont les concurrents les plus ennuyeux de tous les temps. Pouah. Envoyez-les tous à la maison », a tweeté un fan.

«Le groupe de candidats le plus immature que je me souvienne avoir vu sur #lebaccalauréat», a écrit un autre.

Demi Burnett | Jon Kopaloff / .

Un autre membre de Bachelor Nation, Demi Burnett de la saison de Theton Bachelor de Colton Underwood et de la dernière saison de Bachelor in Paradise, est du même avis.

Demi Burnett est heureuse de ne pas être sur la saison de Peter Weber

“Je ne voudrais jamais être coincée dans une maison avec ces filles”, a-t-elle tweeté lors de l’épisode d’hier soir.

Les fans de Bachelor ont sauté pour répondre à l’alun pour lui faire savoir qu’ils ne lui en voulaient pas.

“Aucun casting ne m’a donné plus de maux de tête”, a répondu un fan.

“Ils sont horribles. Tu nous manques, Demi! », A écrit un autre.

“Ils sont difficiles à regarder !! Elles semblent tellement plus immatures que les filles des saisons précédentes », a tweeté une autre.

Certains fans pensent que le groupe de femmes de Weber est particulièrement méchant.

“J’aurais déjà quitté le bateau parce que ce groupe de filles est VICIEUX”, a écrit un autre.

«C’est le groupe de femmes le plus méchant. J’ai l’impression de regarder Mean Girls, mais pire », a répondu un autre.

“Ils sont tellement méchants ahh”, a commenté un autre.

Demi Burnett pense que les candidats «Bachelor» de Peter Weber sont «malveillants af»

Burnett a écrit un tweet séparé sur le degré de «malveillance» des femmes de la saison de Weber.

«Pendant ma saison, les gens ont essayé de dire que j’étais méchant…. J’étais juste ennuyé par une confrontation inutile et ivre. Ces filles sont malveillantes », a-t-elle tweeté.

Encore une fois, les fans étaient d’accord avec elle.

Au cours de ma saison, les gens ont essayé de dire que j’étais méchant…. ‍♀️ J’étais juste ennuyé par une confrontation inutile et ivre. Ces filles sont malveillantes af #TheBachelor

– Demi Burnett (@demi_burnett) 4 février 2020

«Non, cette saison est complètement différente! Comme 0 comparaison! C’est un niveau différent de drame et d’hypocrisie grasse », a répondu un fan.

“Au sens propre! comme la saison dernière … d’accord, il y avait quelques mauvaises pommes mais cette saison, tout le groupe est horrible, il est difficile de vraiment y entrer alors qu’à ce stade, la seule chose pour laquelle je cherche est @hannahbrown de revenir et d’économiser cet homme », a tweeté un autre.

“Et même si vous étiez méchant (je ne m’en souviens vraiment pas), vous êtes au moins extrêmement intéressant et avez un bon sens de la mode! Ces filles sont méchantes d’une manière badddd + semblent exagérées en le faisant », a écrit un autre.

Burnett lui a dit sur Instagram qu’elle n’avait même pas survécu à tout l’épisode le plus récent, alors qui sait si elle continuera à peser. Espérons que, de plus en plus de femmes rentrant chez elles, tout le monde commencera à être plus gentil les uns envers les autres.

