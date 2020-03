Demi Lovato a référencé ses ex célèbres dans le clip «I Love Me»

La chanteuse et actrice Demi Lovato est de retour en grand. Après sa surdose de 2018, elle a passé 2019 à se remettre à jouer et à se préparer à sortir de nouvelles musiques en 2020. Et bien que les messages dans ses nouvelles chansons «Anyone» et «I Love Me» soient très personnels, elle a abandonné quelques ex- références de petit ami dans son dernier clip.

Demi Lovato a quelques ex célèbres

Wilmer Valderrama, Demi Lovato et Joe Jonas | Michael Kovac / . pour Moet & Chandon

Lovato est sorti avec quelques hommes de marque. À l’époque de Disney Channel, elle et sa co-star de Camp Rock, Joe Jonas, ont été liées pendant une courte période, pendant le temps où elle a tourné avec lui et le reste des Jonas Brothers. Bien qu’ils aient cessé de fumer lors de sa première cure de désintoxication, ils sont restés amis.

En fait, Lovato et Jonas sont suffisamment proches pour qu’elle pose même avec lui pour une photo avec son petit-ami d’alors, l’acteur Wilmer Valderrama. La star de That’s 70s Show et Lovato ont été ensemble pendant plusieurs années avant de mettre fin aux choses en 2016. Ils sont également en bons termes.

Elle a sorti un clip pour ‘I Love Me’

Le dernier single de Lovato, I Love Me, est sorti le 5 mars 2020. La chanson contient un message puissant. Dans ce document, la chanteuse détaille toutes les façons dont elle travaille pour s’accepter, en tant que personne aux prises avec un trouble de l’alimentation, sa santé mentale et sa dépendance.

Dans la vidéo, publiée le même jour, Lovato se bat avec son soi «négatif», battant littéralement cette partie d’elle alors que ses côtés les plus positifs. Elle descend ensuite dans la rue, se célébrant en marchant en lui rappelant son passé.

Référence Joe Jonas de Lovato

Comme mentionné précédemment, il ne semble pas y avoir de mauvais sang entre Jonas et Lovato. Les ex se sont réunis à plusieurs reprises au fil des ans, des fêtes aux concerts en passant par les hommages, et bien plus encore. Jonas a même taquiné une possible réunion à l’écran, Camp Rock 3, dans le post ci-dessus de 2017. Mais certains fans ont été inquiets de ne plus être amicaux.

Dans la vidéo, Lovato passe devant trois hommes dans des costumes brillants assortis qui se sont séparés pour la laisser passer, puis ont mis leurs bras l’un autour de l’autre. Elle les regarde et sourit. Cela peut être considéré comme sa façon de montrer que bien qu’ils se soient séparés au cours des dernières années, elle souhaite toujours le meilleur aux Jonas Brothers (et à Joe).

Cela pourrait également être un clin d’œil à Wilmer Valderrama

La relation de Lovato et Valderrama était beaucoup plus sérieuse que celle de la sienne avec Jonas. Les deux auraient daté de 2010-2016 et se souciaient beaucoup l’un de l’autre. Et ils semblent toujours le faire, car il était là pour elle après son surdosage.

À la fin de la vidéo, Lovato voit une mariée et un marié courir dans la rue ensemble, se tenant la main. Bien qu’elle s’occupe d’eux, elle continue de chanter. Il s’agit probablement d’une référence à l’engagement de Valderrama en 2020 avec Amanda Pacheco.

Lovato sur les oeufs de Pâques dans sa vidéo

Le 9 mars 2020, Lovato a écrit à quel point la vidéo, dirigée par Hannah Lux Davis, était pour elle «spéciale». «Il était important pour moi d’ajouter des œufs de Pâques spéciaux qui représentent certaines périodes et certains chapitres de ma vie», a-t-elle écrit, ajoutant: «Celui-ci a été de loin le plus émouvant pour moi.»

Le clip en question contient la partie des mariés, mais Lovato fait probablement référence à ce qui se passe juste avant. Elle passe devant quelqu’un (apparemment elle-même) placée dans une ambulance – un signe de tête à sa surdose. Alors que les œufs de Pâques de l’ex-petit ami sont amusants à parler, la vraie histoire ici est que Lovato passe devant un véritable événement de vie traumatisant. Et elle est plus forte que jamais.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez la ligne d’assistance de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 1-800-662-4357.