Demi Lovato animera une émission-débat sur Quibi

Demi Lovato est sur le point d’accueillir un nouveau talk-show pour Quibi, qui explorera des questions telles que l’activisme, la positivité corporelle, le sexe, l’identité de genre, les relations, les médias sociaux et le bien-être.

La chanteuse de 27 ans animera “ Pillow Talk with Demi Lovato ” sur la prochaine plateforme de streaming, qui verra la star explorer des questions telles que l’activisme, la positivité corporelle, le sexe, l’identité de genre, les relations, les médias sociaux et le bien-être.

Dans un communiqué, Demi a déclaré: “Je me suis toujours considéré comme quelqu’un qui parle honnêtement des problèmes auxquels ma génération est confrontée. Nous sommes ravis de pouvoir apporter ces conversations franches à un forum public, où les gens peuvent avoir l’occasion de se rapporter aux sujets et les invités, tout en trouvant de la place pour le rire et l’apprentissage. ”

En plus d’accueillir le spectacle, le hitmaker ‘Anyone’ travaille également en tant que producteur exécutif sur le projet, avec l’aide de Scooter Braun, Allison Kaye et Scott Manson, JD Roth et Adam Greener.

Le spectacle marque la deuxième collaboration entre Quibi et Goodstory Entertainment, la société créée par JD et Adam, en partenariat avec Scooter.

La première collaboration sera une série de documentaires musicaux mettant l’accent sur les artistes méconnus derrière les plus grandes stars de la musique du monde.

Pendant ce temps, Quibi – qui doit être lancé en avril de cette année – a déjà plusieurs talents vedettes à son actif, avec des productions impliquant Tyra Banks, Chrissy Teigen, Don Cheadle et Idris Elba déjà en préparation.

L’auteure Rachel Hollis présentera son propre talk-show quotidien du matin pour la plate-forme – qui sera un service vidéo mobile de courte durée – tandis que Zac Efron est sur le point de présenter une série d’aventures intitulée “ Killing Zac Efron ”.

Les autres partenaires de Quibi incluent Guillermo del Toro, Antoine Fuqua, Sam Raimi, Jason Blum, Steven Soderbergh, Catherine Hardwicke, Anna Kendrick, Doug Liman, Laurence Fishburne et Unanimous Media de Stephen Curry.

