Demi Lovato: C’est un signe de force en quête d’aide pour la santé mentale

2020-04-22 02:30:06

Demi Lovato dit que c'est un «signe de force» cherchant de l'aide pour votre santé mentale au milieu de la pandémie de coronavirus.

Demi Lovato dit que c’est un «signe de force» cherchant de l’aide pour votre santé mentale.

Le «Désolé, pas désolé» aide à lancer le Fonds pour la santé mentale – qui recueille des fonds pour financer quatre organisations différentes pour aider les gens à protéger leur santé mentale au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle a dit: “Il est si important que les gens aient ces lignes parce que parfois vous vous sentez vraiment seul et vous ne savez pas vers qui vous tourner ou à qui parler. Vous avez peur que ces pensées que vous avez soient trop sombres, et vous ont besoin d’orientation. C’est là que cela entre en jeu. Cela peut aider les personnes en difficulté. Demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. C’est un signe de force. Souvent, notre société nous dit que si nous demandons de l’aide, nous sommes faibles . Mais la chose la plus forte que quelqu’un puisse faire est de faire le premier pas pour obtenir de l’aide, quelle que soit sa forme. ”

Et la chanteuse de 27 ans – qui a eu ses propres batailles de santé mentale dans le passé – a vraiment aimé se concentrer sur les aspects positifs du verrouillage et a même trouvé un nouveau passe-temps, la photographie.

Elle a dit au magazine People: “Je fais de l’exercice et je me promène. J’aime promener mes chiens. Je faisais du yoga au début mais je suis tombé. Je recommencerai. Méditer … tout ce qui vous aide à vous concentrer et à vous centrer, c’est vraiment bon pour vous. Chaque fois que je vais promener mon chien, je prends des photos de choses dans la nature. Je parlais hier à un ami qui est photographe et je me disais: “Je pense que je” m commence à vraiment aimer la photographie! Cela pourrait être un nouveau passe-temps pour moi. “

