2020-01-16 16:30:04

Demi Lovato chantera l’hymne national au Super Bowl LIV à Miami le 2 février.

Demi Lovato chantera l’hymne national au Super Bowl LIV.

Le hitmaker ‘Cool for the Summer’ chantera le ‘The Star-Spangled Banner’ au Hard Rock Stadium de Miami le dimanche 2 février.

Elle a écrit sur Instagram: “Chanter l’hymne national à #SBLIV … Rendez-vous à Miami (sic)”

Alors que la NFL a écrit sur Twitter: “Nous sommes ravis d’annoncer que @ddlovato nous aidera à terminer notre 100e saison en chantant l’hymne national au #SuperBowl LIV sur @FOXTV 2/2! (Sic)”

Pendant ce temps, Jennifer Lopez et Shakira devraient être à la tête de l’émission de la mi-temps du Super Bowl.

En parlant de ça, elle a dit: “Ça va être pour mon anniversaire! J’ai toujours voulu jouer au Super Bowl. Je pense que c’est le Saint Graal de l’industrie du divertissement … C’est un événement sportif mais il a une énorme pertinence pour nous artistes et je pense que ça va être fantastique et je vais fêter mon anniversaire avec 100 millions de personnes. Juste une petite fête, c’est surréaliste, en fait. ”

Alors que Jennifer a partagé: “Je ne peux pas taquiner ou révéler, mais nous répétons. J’ai commencé en décembre, maintenant c’est l’heure de la crise. Nous revenons tous, nous sommes tous excités. Ce sera un grand spectacle, que puis-je nous allons essayer de donner le meilleur Super Bowl de tous les temps. ”

Et le hitmaker «On The Floor» a révélé que la co-vedette de l’énorme événement sportif serait «comme gagner un Oscar» et admet que cela a été un «fantasme» pour elle.

Elle a expliqué: “C’est comme gagner l’Oscar. C’est le plus grand spectacle qui existe. Il a le plus grand public. Vous pouvez avoir comme cette grosse production. Vous ne pouvez pas le faire en tournée. Tout est comme, soucieux de votre budget et “Vous pouvez faire ceci et vous pouvez le faire.”

“C’est une expérience différente et je pense que c’est comme un fantasme pour tous les artistes musicaux de pouvoir jouer au Super Bowl et d’avoir comme ça 12 minutes d’un spectacle incroyable. Je ne sais pas. Il y a juste quelque chose d’exaltant à ce sujet.”

Mots clés: Demi Lovato

Retour au flux

.