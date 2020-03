Demi Lovato Clip vidéo pour «I Love Me»: semble faire référence à OD et Exes

Demi Lovato partage son cheminement vers l’acceptation de soi, l’amour de soi et l’autonomisation de soi dans un nouveau clip musical honnêtement désarmant et vulnérable pour son single, “I Love Me”.

L’hymne, malgré le sujet sérieux, est édifiant avec un accent clair sur l’autonomisation de l’auditeur – et du spectateur – avec un message d’autonomie.

Certaines des paroles incluent: “Oh, pourquoi je me compare à tout le monde / Et j’ai toujours mis le doigt sur l’autodestruction.”

“Je me demande quand je m’aime est suffisant”, poursuit-elle dans la vidéo qui la montre se battre dans des séquences d’arts martiaux chorégraphiées, et sert un caméo de la légendaire référence MMA Herb Dean.

“Pourquoi suis-je toujours à la recherche d’une balade ou de mourir? / Parce que le mien est le seul cœur que je vais avoir pour la vie / Après toutes les fois où je suis allé le chercher / Je me demande quand je m’aime, c’est assez. “

Plus tard dans la vidéo, Lovato passe devant une ambulance alors qu’une fille est emmenée par des ambulanciers sur une civière. La chanteuse tend la main et touche la fille de manière rassurante tout en chantant: “Je me demande quand je m’aime, c’est assez.” Les fans ont spéculé que ce moment dans le visuel est une référence à l’overdose presque mortelle de Lovato en juillet 2018, après avoir été sobre pendant six ans.

La pop star a récemment parlé en profondeur de sa sobriété avec Ellen DeGeneres, en disant au public: “Je pense qu’il est important que je m’assoie ici sur cette scène et vous dise à la maison ou vous dans le public ou vous ici même que si vous passez par vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez passer de l’autre côté et ça peut être cahoteux, mais vous êtes 10 sur 10, comme ne l’oubliez pas. Et tant que vous prenez la responsabilité, vous pouvez passer et apprenez à vous aimer comme vous méritez d’être aimé. “

Un autre détail de la vidéo qui montre aux fans du chanteur des théories est une mariée et un marié qui sprintent sur une route, qui, selon certains, est un clin d’œil à l’ex de Demi Wilmer Valderrama et ses fiançailles avec Amanda Pacheco – Wilmer et Lovato datent de six ans et se sont séparés en 2016. L’ancien couple est resté des amis proches, Wilmer rendant visite à Demi à l’hôpital alors qu’elle se remettait d’une surdose.

Alors qu’un autre bref visuel montrait trois hommes qui marchaient près de Demi, tous portant des vestes de costume à imprimé sauvage, amenant de nombreux fans à crier Jonas Brothers (Kevin Jonas, Joe Jonas et Nick Jonas). Joe et Lovato sont sortis en 2010 après “Camp Rock”.

“I Love Me” suit Demi qui fait ses débuts avec son autre single cette année, “Anyone”, aux Grammys.