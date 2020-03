Demi Lovato devient candide au sujet de son trouble de l’alimentation, ce qui a conduit à une surdose

Demi Lovato met en garde contre les dangers d’essayer de “contrôler la nourriture de quelqu’un lorsqu’il se remet d’un trouble de l’alimentation”.

Apparaissant sur “Le spectacle Ellen DeGeneres” Jeudi, Lovato a expliqué comment son trouble alimentaire a affecté sa sobriété tout en discutant de la façon dont les membres de son ancienne équipe avaient tiré les ficelles en ce qui concerne son régime alimentaire, même en prenant des fruits dans ses chambres d’hôtel car ils contenaient du “sucre supplémentaire”.

Ellen a commencé en disant qu’elle venait de découvrir que les gens de Lovato “cacheraient” certains aliments de son dressing lorsque la pop star viendrait par le talk-show de jour.

“Vous avez donc été honnête au sujet de votre trouble de l’alimentation. Je viens d’apprendre aujourd’hui que lorsque vous êtes venu pour les six dernières années – vous n’êtes plus avec cette équipe – mais il y avait une équipe qui s’occupait de tout avant d’arriver ici “, a déclaré Ellen. “On leur a dit de cacher tout le sucre et de tout ranger pour que lorsque vous arrivez dans votre dressing, même dans les coulisses, il n’y ait pas de sucre à proximité. Saviez-vous que cela se passait?”

“Je ne le savais pas encore aujourd’hui”, a déclaré Lovato, qui a participé à “The Ellen Show” 10 fois. “Mais j’ai vécu une vie au cours des six dernières années qui me semblait ne pas être la mienne. Parce que je me débattais très fort avec un trouble de l’alimentation, oui, et c’était mon principal problème et puis cela s’est transformé en d’autres choses, mais ma vie , Je sentais juste que – je déteste utiliser ce mot, mais j’avais l’impression qu’il était contrôlé par tant de personnes autour de moi. “

“Si j’étais dans ma chambre d’hôtel la nuit, ils sortiraient le téléphone de la chambre d’hôtel, donc je ne pourrais pas appeler le service d’étage, ou s’il y avait des fruits dans ma chambre, ils le retiraient parce que c’était du sucre supplémentaire”, a déclaré le chanteur. a continué. “Nous ne parlons pas de brownies et de biscuits et de bonbons et des trucs comme ça, c’était des fruits.”

Lovato a révélé qu’elle n’avait pas de gâteau le jour de son anniversaire “pendant de nombreuses années” et qu’elle opterait pour une coupe de pastèque avec de la “crème fouettée sans gras” sur le dessus. “C’est en quelque sorte devenu cette blague en cours”, a-t-elle expliqué, tout en expliquant comment elle “voulait vraiment un gâteau d’anniversaire”.

Quand elle a eu 27 ans en août, son manager, Scooter braun, lui a offert un gâteau d’anniversaire. Lovato, qui a également fêté son anniversaire avec Ariana Grande, a rappelé comment la douceur sucrée l’a amenée aux larmes.

“Cette année, quand j’ai eu 27 ans – j’ai une nouvelle équipe – Scooter Braun, mon manager, m’a donné le meilleur gâteau d’anniversaire et je l’ai passé avec Ariana Grande, qui est l’une de mes bonnes amies, et nous venons meilleur anniversaire “, a-t-elle dit. “Je me souviens juste d’avoir pleuré parce que je mangeais enfin du gâteau avec un manager qui n’avait besoin de rien de moi et qui m’aimait pour qui je suis et soutenait mon voyage.”

“Je pense qu’à un moment donné, il devient dangereux d’essayer de contrôler la nourriture de quelqu’un quand il se remet d’un trouble de l’alimentation”, a-t-elle ajouté.

Comme le trouble alimentaire du gagnant du Grammy s’est aggravé, sa sobriété a été affectée. Après six ans de sobriété, Lovato a fait une rechute et en juillet 2018, elle a failli mourir d’une overdose de drogue.

“Je dois le faire précéder du fait que je suis devenue sobre à 19 ans. Je suis donc devenue sobre à un âge où je n’étais même pas légalement autorisée à boire”, a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle avait obtenu l’aide dont elle “avait besoin” à la temps. “J’ai adopté l’approche d’une solution unique, qui est la sobriété, juste la sobriété. Toute mon équipe a adopté cette approche et nous l’avons fait et nous l’avons couru et cela a fonctionné pendant longtemps.”

“Cela s’est progressivement aggravé, les gens vérifiant quelles étaient mes commandes chez Starbucks sur mes relevés bancaires”, a-t-elle poursuivi. “Juste de petites choses comme ça, cela m’a conduit à être vraiment, vraiment malheureux. Ma boulimie est devenue très mauvaise, et j’ai demandé de l’aide et je n’ai pas reçu l’aide dont j’avais besoin. Donc j’étais coincé dans cette position malheureuse. Ici Je suis sobre et je me dis: “J’ai six ans de sobriété, mais je suis misérable. Je suis encore plus misérable que je ne l’étais quand je buvais. Pourquoi suis-je sobre?” “

L’actrice a dit qu’elle avait alors demandé de l’aide à son équipe, mais ils lui avaient dit qu’elle “était très égoïste”.

“Quand j’ai entendu cela, mes problèmes principaux sont l’abandon de mon père biologique quand j’étais enfant … quand ils sont partis, ils ont totalement joué sur cette peur et je me suis sentie complètement abandonnée, alors j’ai bu”, a-t-elle déclaré. “Je suis allé à une fête et il y avait d’autres trucs là-bas, et ce n’est que trois mois avant que je me retrouve à l’hôpital avec une DO.”

“En fin de compte, j’ai pris les décisions qui m’ont amené là où je suis aujourd’hui, ce sont mes actions qui m’ont mis dans la position dans laquelle je me trouve”, a déclaré Lovato. “Je pense qu’il est important que je m’assoie ici sur cette scène et vous dise à la maison, ou vous dans le public, ou vous ici même que si vous passez par là, vous pouvez vous-même passer à travers, vous pouvez aller de l’autre côté . “

“Vous êtes un 10 sur 10 et ne l’oubliez pas”, a-t-elle conclu. “Tant que vous prenez la responsabilité, vous pouvez passer outre et apprendre à vous aimer comme vous méritez d’être aimé.”

Sur une note beaucoup plus légère, Lovato a également parlé de son amour pour Rihanna et combien elle veut “sortir” avec elle. Découvrez plus dans le clip ci-dessous.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Demi Lovato semble devenir un officiel d’Instagram avec New Man