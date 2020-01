Demi Lovato dévoile son attrait pour les femmes

Demi Lovato a eu quelques années difficiles. Le 24 juillet 2018, la chanteuse a été hospitalisée pour une overdose. Depuis lors, Lovato essaie de vivre propre, sobre et honnête. Maintenant, la star s’ouvre sur de nombreux aspects de sa vie, y compris sa sexualité.

Quelle est la sexualité de Demi Lovato?

Dans un monde d’étiquettes sexuelles et de genre, Lovato essaie toujours de comprendre quelle est sa sexualité.

«Je suis très fluide», a-t-elle déclaré à InStyle dans une interview. «Je pense que l’amour est l’amour. Vous pouvez le trouver dans n’importe quel sexe. J’aime la liberté de pouvoir flirter avec qui je veux. »

Elle s’est récemment ouverte à Andy Cohen à l’émission Radio Andy SiriusXM sur ce que c’était que de dire à ses parents qu’elle n’était pas hétéro.

“C’était en fait, comme émotionnel, mais vraiment magnifique”, a déclaré Lovato à propos du moment où elle a dit à ses parents en 2017. “Après que tout a été fait, j’ai eu envie de trembler et de pleurer et je me suis sentie dépassée.”

Son père n’était pas du tout surpris.

“Mon père m’a dit” oui, évidemment “”, a-t-elle dit. «Et je me disais« oh, d’accord papa ».»

Et sa mère a également eu une réaction plutôt agréable.

“Ma mère était celle qui me rendait super nerveuse, mais elle me disait:” Je veux juste que tu sois heureuse “”, a déclaré Lovato. “C’était tellement beau et incroyable, et comme je l’ai dit, je suis très reconnaissant.”

“Je ne sais pas à quoi ressemble mon avenir”, a-t-elle poursuivi. «Je ne sais pas si je vais avoir des enfants cette année ou dans 10 ans. Je ne sais pas si je vais le faire avec ou sans partenaire. “

Comment Demi Lovato a-t-elle surmonté son surdosage?

Deux semaines après son hospitalisation, Lovato a abordé l’incident sur son Instagram.

«Je veux remercier Dieu de m’avoir gardé en vie», a-t-elle écrit. «J’ai toujours été transparent sur mon parcours avec la dépendance. Ce que j’ai appris, c’est que cette maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’atténue avec le temps. C’est quelque chose que je dois continuer à surmonter et que je n’ai pas encore fait. »

Depuis lors, Lovato est allée en thérapie et souhaite utiliser ses expériences comme un moyen d’aider d’autres jeunes filles.

«Vous devez parler de choses», a-t-elle déclaré dans l’interview d’InStyle. «Vous devez utiliser votre voix pour de bon. C’est ce que je pense que beaucoup de gens commencent à faire. Je n’avais personne qui faisait ça quand j’étais plus jeune. J’ai grandi à l’ère des célébrités vraiment très maigres. C’était ça le look. Et c’était cool d’être vu faire la fête. Les drogues étaient glamourisées et quand j’avais 12 ou 13 ans, personne [I looked up to] parlait de maladie mentale. Personne ne parlait de troubles de l’alimentation. Personne ne parlait de couper. Je voulais quelqu’un pour qui ma petite sœur puisse regarder. J’ai pris ce rôle parce que je savais que c’était important. »

Lovato a trouvé des moyens de faire face à sa maladie grâce à la thérapie, à l’exercice physique et à la création de listes de gratitude.

“Je vais envoyer un SMS à un ami, et nous nous enverrons quatre ou cinq choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et pourquoi.”

La liste peut inclure des événements ordinaires, ainsi que de grandes choses.

«Mes chiens, mes amis, ce gymnase», a-t-elle dit en se rappelant certaines des choses sur sa liste. «La possibilité de prendre l’avion pour New York en quelques heures plutôt que d’y conduire. L’occasion de pouvoir partager mes opinions et mon histoire avec vous. »