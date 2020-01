Demi Lovato discute de la performance puissante des Grammys, quittant presque la musique après une overdose

Il n’y avait personne respirant au Staples Center après Demi Lovato a terminé une performance puissante et émotionnelle de son nouveau single “Anyone” lors des Grammys dimanche soir.

Écrite et enregistrée quelques jours seulement avant qu’elle ne fasse une overdose et ne soit hospitalisée, la chanteuse a partagé avec Andy Cohen sur son Radio Andy Sirius XM Show à quel point elle était fière de pouvoir porter la chanson sur cette scène et au public des Grammy dans le monde entier.

Malgré un faux départ précipité par les émotions, Demi a admis qu’elle “était vraiment fière de la voix et j’ai pensé:” Je n’ai jamais eu un moment comme ça, vous savez, où je me suis assis au piano ou que j’ai se tenait à côté d’un piano et a chanté mon cœur. “

Expliquant ce qui s’est passé au sommet lorsqu’elle a dû faire une pause et faire redémarrer le piano, Demi a déclaré: “Je pense que j’étais juste dépassée et dépassée par l’émotion.”

“Quand j’ai interprété la chanson, j’ai regardé au premier rang et j’ai vu ma mère et mes deux sœurs, et je pense que les voir au premier rang m’a submergé d’émotion”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était également submergée de penser à comment c’était sa première performance en un an et demi et en pensant au voyage qu’il a fallu de l’ICU à cette étape.

La chanson a pris un sens particulier après qu’elle soit sortie de l’hôpital avec une meilleure compréhension de sa vie parce qu’elle était mieux en mesure de la voir pour ce qu’elle était, en disant qu’elle “représentait exactement ce que je vivais, la vulnérabilité”.

“N’importe qui, veuillez m’envoyer quelqu’un / Seigneur, y a-t-il quelqu’un? / J’ai besoin de quelqu’un.” Demi a chanté son cœur sur la piste, ce qui incarnait ses sentiments d’isolement et de douleur alors qu’elle luttait contre sa dépendance.

“Je suis vraiment, vraiment reconnaissante que la réponse ait été si impressionnante”, a déclaré Demi à propos des réactions à sa performance et au single. “Je pense que les gens sont capables d’entendre cette chanson pour ce qu’elle est, ce qui est un plaidoyer très émouvant pour quiconque écoute.”

Quand elle était à l’hôpital et incertaine de son avenir, Demi a dit à Andy qu’elle a déterminé “si jamais je reviens de là, je finis par retourner à la musique et je suis sur scène et j’obtiens une première performance, je le veux être aux Grammys et je veux que ce soit cette chanson. “

Mais bien que sa vision se soit réalisée exactement comme elle le voulait, cela ne semblait certainement pas acquis à l’époque. Quand Andy lui a demandé si elle pensait qu’elle ne pourrait jamais revenir à la musique, Demi a répondu: “Absolument.”

“Nous ne savions pas ce qui allait se passer”, a-t-elle dit, affirmant à nouveau qu’elle serait probablement en mesure de donner plus de détails sur son calvaire car elle n’était tout simplement pas encore prête. “Nous ne savions pas à quel point je serais en bonne santé quand je suis parti, c’était certainement une période effrayante de ma vie.”

Un autre moment difficile pour elle est venu en 2017 lorsqu’elle a finalement décidé qu’il était temps de parler à ses parents de sa sexualité, qu’elle décrit comme fluide, en disant à Andy qu’elle “est toujours en train de comprendre”.

“C’était en fait, comme émotionnel, mais vraiment magnifique”, a-t-elle dit à propos du moment où elle s’est ouverte à ses parents. “Une fois que tout a été fait, j’ai eu l’impression de trembler et de pleurer et je me suis senti dépassé.”

Alors qu’elle a dit que son père semblait “évidemment” déjà savoir (qu’elle pourrait finir par tomber amoureuse d’une femme), Demi a dit qu’elle était beaucoup plus nerveuse à l’idée de le dire à sa mère “, mais elle était juste comme:” Je veux juste que tu sois heureux. C’était tellement beau et incroyable, et comme je l’ai dit, je suis très reconnaissant. “

La prochaine étape pour la chanteuse est un voyage au Super Bowl ce dimanche où elle mettra ces voix puissantes derrière l’hymne national.

