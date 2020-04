Demi Lovato dit qu’elle est habituée à l’auto-isolement: ça “ ressemble à la réadaptation ”

Demi Lovato trouve ses jours dans l’auto-isolement en raison du coronavirus (COVID-19) n’est pas vraiment si mal. Dans une interview avec Jameela Jamil, Lovato a expliqué comment elle avait été dans une situation de distanciation sociale auparavant – et comment, malgré sa renommée, elle n’est vraiment qu’une personne à la maison.

Lovato est un homebody

On dirait que Lovato a maîtrisé l’art du social

la distance et n’a aucun souci d’auto-isolement depuis qu’elle a été dans une situation similaire

situation avec réadaptation.

Pendant le podcast I Weigh, elle a partagé avec Jamil comment elle avait géré le besoin de distance sociale en ces temps incertains. “Ce qui est drôle, c’est que je suis un homme à la maison parce que je n’aime pas la gloire. J’adore pouvoir toucher beaucoup de gens avec ma musique et les aider. Et j’aime pouvoir utiliser ma plateforme pour le plus grand bien », a expliqué Lovato.

Elle a poursuivi: «Mais en ce qui concerne les paparazzi ou

être reconnu, des choses comme ça, ce n’est tout simplement pas une partie que j’ai vraiment

profiter, donc je reste à la maison de toute façon. Je suis un homme à la maison. ”

Le chanteur a qualifié la quarantaine de «luxueuse»

Ayant passé un certain temps en cure de désintoxication, Lovato semble prêt pour la tâche

de mise en quarantaine à domicile. “Je suis beaucoup plus habitué à l’auto-isolement, mais je suis

aussi vraiment habitué parce que je plaisantais avec des amis que j’ai rencontrés

traitement. Je me disais: «Cela ressemble à une cure de désintoxication», a déclaré le chanteur.

“Vous êtes en lock-out dans une installation, dont la plupart des

le temps était comme un endroit ressemblant à une maison ou ils ont des lits, sauf en cure de désintoxication

n’achetez pas la télévision ou votre téléphone, c’est donc luxueux », a-t-elle ajouté.

Le temps passé en réadaptation rappelait très bien la façon dont les choses fonctionnent actuellement avec la distanciation sociale. “Vous ne pouvez pas aller au magasin quand vous le voulez ou postmate ce que vous voulez”, a-t-elle partagé. “C’est juste intéressant. Je me disais: “Je suis content d’avoir déjà fait cela à quelques reprises dans ma vie.”

Que fait donc le chanteur pendant la quarantaine? Étonnamment, travailler sur de la nouvelle musique ne fait pas partie du mix. Cependant, elle se détend et continue de se concentrer sur sa santé mentale et sa spiritualité.

“Je ne travaille pas vraiment bien à la maison”, a expliqué Lovato.

«Si je suis à la maison, je veux me détendre. Je veux passer du temps avec qui je suis, et

mes chiens. Je fais juste mieux en studio. Je fais mieux sur le plateau. Je n’ai pas créé

bien que je mette en quarantaine, mais j’ai fait beaucoup de croissance et

c’est de la journalisation, de la méditation, des prières guidées, des services religieux depuis mon téléphone,

des choses comme ça.”

Les limites sont devenues importantes pour Lovato

Un domaine de sa vie que Lovato a trouvé important est la nécessité de fixer des limites. Il est révolu le temps de partager chaque détail de sa vie et elle est plus qu’heureuse de garder certaines choses pour elle.

«J’ai dû apprendre qu’en ne fixant pas de limites, cela me mettait dans la position où j’étais… parler de chaque détail de chaque partie de ma vie, que ce soit une relation ou que ce soit ma guérison, vous savez… rien n’était plus sacrée pour moi », a-t-elle expliqué à Jamil.

«Je peux guérir parce que je ne parle pas de ces choses avec les médias. Je ne dis pas aux gens les détails avec lesquels ils pourront me démolir plus tard », a-t-elle ajouté.