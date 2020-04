Demi Lovato et Selena Gomez publient les compilations TikTok de fans le même jour

Les anciens amis Demi Lovato et Selena Gomez sont-ils en compétition? Les aluns de Disney Channel n’ont pas été proches depuis des années, et leur relation récurrente a toujours été un aliment pour les ragots de tabloïds. Maintenant, les récents commentaires de Lovato et le calendrier de leurs sorties ont incité les fans à tout remettre en question.

Selena Gomez et Demi Lovato ont grandi en chantant et en dansant ensemble

Selena Gomez et Demi Lovato lors des Teen Choice Awards 2008 | K Mazur / TCA 2008 / WireImage

L’amitié entre Gomez et Lovato remonte à plusieurs années. Les natifs du Texas ont joué ensemble dans Barney & Friends, chantant et dansant aux côtés du dinosaure violet éponyme. Ils ont ensuite déménagé à la Disney Channel à la même époque. Lovato a éclaté avec le film Camp Rock, tandis que Gomez a obtenu son propre spectacle, Wizards of Waverly Place.

Dans les années qui ont suivi, les étoiles ont interagi assez fréquemment. En plus des événements liés à leurs concerts (qui se chevauchaient), ils ont joué ensemble dans un film original de Disney Channel, Princess Protection Program.

Lovato sur leurs retombées

Alors, quand les choses ont-elles mal tourné pour la première fois? Les rumeurs remontent au moment où Gomez aurait choisi son amitié avec Taylor Swift plutôt que Lovato il y a dix ans, mais les deux ont fait la paix à quelques reprises entre-temps. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble lors d’un événement en 2017. Mais en janvier 2020, lorsque Gomez a salué la performance des Grammy de Lovato, ce dernier n’a pas répondu.

“Quand tu grandis avec quelqu’un, tu vas toujours avoir de l’amour pour eux. Mais je ne suis pas amie avec elle, donc je me sentais… », a déclaré Lovato dans une interview de Harper’s Bazaar en avril 2020, publiée à l’époque par Gomez. Elle a ajouté: «J’aurai toujours de l’amour pour elle.»

Les deux ont sorti de la nouvelle musique en 2020

Ce fut une année chargée pour les deux chanteurs dans leur carrière musicale. Gomez est revenue en octobre 2019 avec deux singles, suivie de la sortie de son album Rare en janvier 2020 et de sa version de luxe peu de temps après, contenant son dernier single, “Boyfriend”. Pendant ce temps, Lovato a sorti deux singles d’un nouvel album non encore annoncé, ainsi qu’une collaboration avec Sam Smith.

Le 24 avril, Lovato a publié une compilation de fans dansant sur son single «I Love Me» sur YouTube – et environ une heure plus tard, Gomez a partagé quelque chose de similaire sur TikTok et dans son histoire Instagram. C’est difficile à déterminer, mais étant donné la prévalence des «défis» entourant les nouveaux célibataires et la culture de la conservation de contenu avec des vidéos faites par des fans, nous allons devoir attribuer celui-ci à une coïncidence.

Lovato sur le drame des fans

Datant de même avant que Lovato n’indique clairement qu’elle et Gomez ne sont pas proches, les fans des deux artistes ont été en guerre. Les Lovatics et les Selenators ont eu beaucoup plus à se chamailler ces derniers temps. L’incidence la plus récente de cela était liée à Finsta de Lovato (faux compte Instagram), un compte secret où elle était censée saccager Gomez.

Lovato a abordé cette tendance en avril 2020. «J’ai été annulé tant de fois que je ne peux même pas compter. Vous aimez la #DemiLovatoisOverParty? Tout cela ne m’affecte même plus », a-t-elle déclaré à Jameela Jamil dans un épisode de son podcast I Weigh. C’est une bonne attitude, car tant que les deux auront des fans, il semble que ce débat fera rage.