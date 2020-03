Demi Lovato explique les efforts considérables de son équipe pour contrôler son trouble alimentaire

Demi Lovato est souvent considéré comme le champion du peuple. Les fans du monde entier veulent qu’elle gagne beaucoup de temps car elle a été si ouverte sur ses luttes contre la toxicomanie et l’estime de soi – mais trouve toujours le temps de consacrer son cœur à aider les autres.

Demi Lovato | Banque de photos Chris Haston / NBC / NBCU via .

Alors qu’elle voyage avec un sentiment renouvelé de liberté et de sobriété, elle partage ce qu’elle a appris en cours de route. Dans la promotion de son nouveau single “I Love Me”, Lovato a parlé à Ellen Degeneres de la façon dont les mesures drastiques de son ancienne équipe pour contrôler ses troubles de l’alimentation l’ont aidée à réaliser qu’elle devait être aux commandes de son propre chemin.

Demi Lovato dit à Ellen DeGeneres que son équipe lui a caché de la nourriture

Lovato s’est arrêtée au Ellen DeGeneres Show pour promouvoir son nouvel album et a expliqué comment ses chansons étaient inspirées par les événements qui ont précédé et publié sa rechute l’année dernière. Elle a parlé franchement de l’histoire de sa dépendance, qui, selon elle, a commencé avec un trouble de l’alimentation. Elle est devenue sobre à l’âge de 19 ans et s’est mise en surmultipliée pour s’assurer qu’elle restait sur une voie sobre.

Source: Instagram

Malheureusement, elle dit qu’au fil du temps, son équipe de gestion et de sobriété a accru sa surveillance de ses habitudes alimentaires qui sont finalement devenues trop contrôlantes et drastiques pour elle. DeGeneres a révélé à Lovato que chaque fois que Lovato visitait son spectacle, le personnel de DeGeneres était informé par l’équipe de Lovato de cacher toute nourriture, boisson ou collation contenant du sucre.

Lovato admet que jusqu’à ce qu’elle parle avec DeGeneres, elle n’était pas au courant des habitudes de son ancienne équipe. Elle a également révélé que leur contrôle allait au-delà de ses apparitions en entrevue.

Source: Instagram

“Si j’étais dans ma chambre d’hôtel la nuit, ils sortiraient le téléphone de ma chambre pour que je ne puisse pas commander le service en chambre”, a-t-elle déclaré. «S’il y avait des fruits dans ma chambre, ils les retireraient parce que c’est du sucre supplémentaire. Nous ne parlons pas de brownies, de biscuits ou de bonbons – nous parlons de fruits. Pendant de nombreuses années, je n’ai même pas eu de gâteau d’anniversaire, j’ai eu un gâteau à la pastèque où vous avez coupé votre pastèque en forme de gâteau, puis vous avez mis de la crème fouettée sans gras sur le dessus et c’était votre gâteau. “

Lovato dit qu’après avoir été contrôlée pendant si longtemps, elle s’est rendu compte qu’elle devait prendre les choses en main pour aller de l’avant.

Comment Demi Lovato s’en sort-elle aujourd’hui avec son trouble alimentaire?

Lovato a admis à DeGeneres qu’elle avait demandé de l’aide à son équipe avant son surdosage presque fatal, mais on lui a dit qu’elle était «égoïste» et «peu appréciable» de leur travail. Elle se sentait abandonnée, un sentiment avec lequel elle avait lutté pendant la majeure partie de sa vie en raison de l’absence de son père, ce qui l’avait conduite dans une spirale descendante. Après son séjour à l’hôpital et son traitement dans un centre de réadaptation, elle a licencié toute son équipe et l’a remplacée par un nouveau personnel plus solidaire.

Source: Instagram

Lovato a également révélé que pour la première fois en près de sept ans, elle avait enfin le gâteau d’anniversaire qu’elle désirait.

“Cette année, quand j’ai eu 27 ans, vous savez que j’ai une nouvelle équipe et Scooter Braun et mon manager m’ont donné le meilleur gâteau d’anniversaire”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens juste que pleurer est devenu que je mangeais enfin du gâteau avec un manager qui n’avait besoin de rien de moi et qui m’aimait pour qui je suis et soutenait mon voyage.”

Source: YouTube

Lovato dit qu’elle prend également du temps pour se reposer, se concentre davantage sur les soins personnels et apprécie les petites choses cette fois-ci tout en se concentrant sur sa sobriété. Elle continuera de partager son parcours comme un moyen d’aider ceux qui font face aux mêmes problèmes.