Demi Lovato explique pourquoi elle et l’ex-Wilmer Valderrama ne sont plus “dans la vie de l’autre”

Après avoir passé six ans ensemble, de nombreux fans ont eu le cœur brisé lorsque Demi Lovato et Wilmer Valderrama ont décidé d’arrêter en 2016.

Mais en dépit de leurs chemins séparés, les ex n’ont jamais cessé de prendre soin les uns des autres alors qu’ils continuaient à s’aimer et à se soutenir à travers de nombreux hauts et bas de la vie.

Wilmer Valderrama et Demi Lovato | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Alors que les fans pensaient que Lovato et Valderrama resteraient toujours proches, il s’avère que leur relation a radicalement changé au fil des ans, le chanteur révélant récemment qu’ils ne faisaient plus partie de la vie de l’autre.

Retour sur la relation entre Lovato et Valderrama

Lovato a peut-être daté de sa part de célébrités au fil des ans, mais sa romance avec Valderrama était une Lovatics du monde entier ne pouvait pas en avoir assez.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2010 au domicile de l’acteur du NCIS lors du tournage d’une annonce de service public pour Vote Latino. Bien que leur écart d’âge soit notable, la chimie entre le chanteur et l’acteur était indéniable.

Alors qu’ils avaient initialement gardé leur romance secrète, Lovato et Valderrama ont été rendus publics en 2014, l’alun de That’s 70’s Show faisant une apparition dans le clip «Really Don’t Care» de sa meilleure moitié la même année.

Au fil du temps, le couple est devenu plus amoureux l’un de l’autre, et le mariage semblait définitivement une possibilité après que leur connexion se soit révélée résister au plus bas des plus bas.

Au cours de leur relation, Valderrama a joué un rôle majeur dans les expériences continues de Lovato avec la dépendance.

En fait, à chaque nouvelle année de sobriété, Lovato a crédité Valderrama d’être son rock pendant qu’elle travaillait à maintenir sa santé.

«Je souhaite pouvoir exprimer en mots à quel point je suis reconnaissante pour cet homme ici», a-t-elle écrit dans un article Instagram maintenant supprimé en mars 2015. «Mais mon amour a atteint un niveau tel que les mots ne pourraient jamais exprimer combien cet homme me complète. Il m’a aimé comme je n’aurais jamais pensé que je méritais d’être aimé et avec cette journée marquant ma 3e année de sobriété … Après avoir partagé mes hauts, supporté mes bas et soutenu ma récupération … il ne prend toujours jamais le crédit et je veux que le monde sache combien son âme est incroyable. Je ne serais vraiment pas en vie aujourd’hui sans lui. “

Lovato et Valderrama étaient des ex parfaits à un moment donné

Comme il semblait que Lovato et Valderrama allaient être ensemble pour toujours, c’était d’autant plus choquant lorsqu’ils ont annoncé leur rupture en 2016.

Bien que la scission soit mutuelle, Lovato a admis plus tard que ses propres problèmes personnels attribués à leur scission.

«Les étincelles ne se sont jamais estompées, mais il y a des problèmes que je n’ai pas encore vaincus et que je sais que je ne vaincrai pas si je compte sur quelqu’un d’autre pour prendre soin de la solitude», a-t-elle déclaré dans son documentaire de 2018, Simplement compliqué. .

Mais bien qu’ils ne soient plus romantiquement impliqués, le couple est resté des amis proches – prouvant finalement que leur lien était tout simplement trop fort pour abandonner.

Leur connexion durable est devenue plus apparente en juillet 2018 lorsque Valderrama s’est précipitée pour être aux côtés de Lovato après avoir subi une surdose apparente de drogue.

Au cours de sa convalescence, la chanteuse «Désolé pas désolé» a reçu un immense soutien de son ex, qui aurait mis sa vie en attente pendant qu’elle cherchait un traitement.

La chanteuse admet qu’elle n’est plus en contact avec son ex

Bien qu’ils soient restés proches tout au long de son parcours de sobriété, Lovato a récemment révélé que sa relation avec Valderrama avait changé – notant qu’elle n’était plus en contact avec son ex.

“Je suis vraiment heureuse pour lui et je ne lui souhaite que le meilleur, mais nous ne sommes pas dans la vie les uns des autres, nous n’avons pas parlé depuis longtemps”, a-t-elle récemment expliqué à Harper’s Bazaar où elle en était actuellement avec l’acteur. , qui s’est fiancée au mannequin Amanda Pacheco en janvier 2020.

“Mais je pense que j’en avais besoin parce que j’avais besoin d’apprendre à me débrouiller tout seul”, a poursuivi la chanteuse. “Lorsque vous entrez en relation avec quelqu’un à ce jeune âge et que vous passez ensuite six ans avec quelqu’un, vous n’avez pas vraiment la possibilité de vous connaître.”

Être avec Valderrama a beaucoup appris à Lovato sur l’amour, et bien que les choses ne se soient pas passées entre elles, elle attend toujours avec impatience l’avenir de sa vie romantique.

«Quand j’imagine ma vie dans le futur, je ne dis pas:« Je cherche un homme avec qui je veux avoir deux ou trois enfants. »Je pense que ce pourrait être tellement amusant de partager des enfants avec une femme », Explique l’actrice Will & Grace. «Je ne sais donc pas à quoi ressemblera mon avenir et je suis ouvert à tout. Les gens me demandent toujours: “Quel est votre type?” Et je me dis: “Avez-vous vu mon histoire?” Il n’y a pas de type. Il est uniquement hors connexion. J’aimerais pouvoir dire: “Je ne sors qu’avec des gens attirants”. Mais je ne le fais pas. ”