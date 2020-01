Demi Lovato joue un puissant «n’importe qui» sur la scène des Grammys

Une chanson puissante qui a pris un nouveau sens même pour la femme qui l’a écrite, Demi Lovato s’est retrouvée tellement dépassée au moment où elle a dû s’arrêter quelques secondes dans “Tout le monde” sur le Grammys étape dimanche soir.

Dans le silence qui s’est abattu sur le Staples Center dans ces quelques secondes avant qu’elle ne se reprenne et ne recommence, vous pouviez sentir le poids du moment, mais personne ne pouvait prévoir à quel point la performance à venir serait incroyablement travaillée et déchirante.

Il ne fait aucun doute que c’était de l’émotion pure et du cœur plein depuis les premières notes douces jusqu’à ses sommets vertigineux alors que Demi hurle véritablement pour que l’univers lui envoie “Quelqu’un”, “N’importe qui!”

Alors qu’elle atteignait le premier refrain, le public lui a donné un encouragement encourageant avant qu’ils ne soient plongés dans sa voix puissante et la douleur qui coulait à travers tous les tons et rampait sur ses joues. Ce fut facilement l’un des moments les plus authentiques d’une nuit généralement remplie de productions scéniques exagérées.

Que Demi ait choisi de s’exprimer si intimement sur une telle scène est une énorme déclaration non seulement pour la force qu’elle porte en elle, mais aussi pour l’importance du message qu’elle n’a découvert que plus tard en réfléchissant aux paroles et à son état de naissance. dans le monde.

“Cette chanson a été écrite et enregistrée en fait très peu de temps avant que tout ne se passe”, a déclaré Demi à Zane Lowe. New Music Daily sur Beats 1 vendredi dernier en prévision de cette performance. “Tout” était l’overdose de Lovato en 2018 et l’hospitalisation qui a suivi.

“Comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et n’a-t-il pas pensé: ‘Aidons cette fille?'”, A expliqué Demi. «Je pense même que je l’enregistrais dans un état d’esprit où je me sentais comme si j’allais bien, mais clairement je ne l’étais pas. Et je l’ai même écouté et je me suis dit: ‘Mon Dieu, j’aimerais pouvoir y aller remonter le temps et aider cette version de moi-même. “

“J’ai l’impression d’être dans le déni, mais une partie de moi savait définitivement pour quoi je chantais”, ce qui explique en grande partie pourquoi elle a choisi de reprendre le morceau émotionnel des Grammys.

“C’était environ une semaine après mon hospitalisation, et j’étais enfin réveillé, et je me souviens juste d’avoir entendu les chansons que je venais d’enregistrer et de me dire:” S’il y a un moment où je reviens de là, Je veux chanter cette chanson », a-t-elle déclaré.

Demi elle-même a été surprise de voir à quel point la vérité et la brutalité étaient dans les paroles de la chanson, avec son message répétitif que personne n’écoute alors qu’elle chante, prie. Bien qu’elle ne soit pas encore prête à raconter toute son histoire, Demi pense que jouer ce morceau sur cette scène est un énorme pas en avant pour elle.

“Je pense qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour pouvoir aller aussi loin, qui interprète une chanson qui est si vulnérable pour moi sur une scène devant tous mes pairs et collègues et même les gens que je regarde”, dit-elle. m’a dit. “C’est une sorte de nerf à réfléchir.”

Un mois à peine avant cette interview, Demi a commencé à aller à l’église. Elle “s’en est éloignée” pendant longtemps parce qu’elle “ne se sentait pas la bienvenue. Je questionnais aussi ma sexualité”.

Elle a dit avoir trouvé une église à Los Angeles qui, selon elle, l’accepte pour qui elle est, peu importe qui elle aime. C’est son manager, Scooter Braun, qui a suggéré d’aller à l’église. Une fois sur place, elle a dit qu’elle “avait entendu Dieu plus clairement que je ne l’avais entendu depuis longtemps”.

Ses pairs et ses fans ont entendu Demi Lovato haut et fort alors qu’elle secouait les chevrons et touchait les cœurs dans le Staples Center. Sa prochaine performance atteindra un public encore plus large. Demi a été appelé pour chanter l’hymne national lors du Super Bowl de dimanche prochain.

Quant à son prochain single, Demi promet qu’il dévoilera un peu plus son histoire. “N’importe qui” raconte son moment de crise personnel “juste avant et juste après”. La musique est la façon dont elle traite les profondeurs de son âme, même lorsqu’elle ne sait pas que c’est ce qu’elle fait.

Maintenant, il semble qu’elle sache exactement d’où vient sa musique et ce qu’elle dit d’elle et pour qu’elle l’entende. En soi, c’est un énorme pas en avant alors que Demi Lovato ré-embrasse sa carrière et sa vie avec un nouvel amour, des pensées de famille et tant de choses à espérer.

