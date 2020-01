Demi Lovato: mon succès ne mesure pas mon bonheur

2020-01-25 01:30:04

Le «bonheur» de Demi Lovato n’est pas défini par son «succès», car elle trouve de la joie dans sa famille, ses amis et les «connexions de l’âme» qu’elle a établies avec les gens tout au long de sa vie.

La chanteuse de 27 ans dit que même si sa carrière est importante pour elle, les choses dans sa vie qui la rendent heureuse ne tournent pas autour du succès, et proviennent plutôt de choses comme sa famille, ses amis et ses “liens avec l’âme” elle est faite avec des gens tout au long de sa vie.

Elle a dit: “Mon succès n’est pas … [It doesn’t] mesurer mon bonheur. Quand je pense à ce qui me rend heureuse aujourd’hui, je pense à ma famille. Je pense à mes amis. Je pense à mon équipe. Je pense aux gens qui – les connexions, les connexions de l’âme. Des relations significatives, exactement. ”

Parfois, Demi “s’inquiète” du succès et a déclaré que son objectif pour l’avenir était de se concentrer davantage sur le bonheur plutôt que sur le succès.

Elle a ajouté: “Mais j’aimerais commencer à faire plus de choses qui me rendent heureuse et se soucient moins du succès.”

La chanteuse “ Anyone ” se concentre sur sa propre santé et son bien-être depuis qu’elle a subi une surdose presque mortelle en 2018, et a déclaré qu’une partie de ce voyage avait consisté à devenir plus spirituel.

Demi dit que même si elle a évité l’église pendant de nombreuses années, elle a maintenant trouvé un endroit à Los Angeles qui “l’accepte” pour “qui elle est”.

S’adressant à Zane Lowe pour le ‘New Music Daily’ d’Apple Music, elle a déclaré: “J’ai dû réaliser que le Dieu que je cherche, le Dieu que j’aime et le Dieu que je veux être mon Dieu est disponible 24h / 24 et 7j / 7, toujours à un sans lien de dépendance et constamment avec moi. Et ressentir ce genre de changement. Je ne sais pas, je me sens plus en sécurité et je me sens renouvelé. ”

Pendant ce temps, Demi s’est récemment fait tatouer le dos, symbolisant sa “renaissance”.

Son tatoueur Alessandro Capozzi d’Aureo Roma a écrit sur Instagram: “Pour l’incroyable @ddlovato …” Divine Feminine “… Destruction Effect XVIII … Nous avons créé cette pièce ensemble pour représenter une renaissance de l’esprit. Les ailes sombres représentent les mauvais moments, leur décoloration est la façon dont elle a avancé.

“La lumière de l’intérieur représente la force intérieure nécessaire au changement et les colombes, la tirant vers le haut, symbolisent la portée d’un état de conscience supérieur. Félicitations pour votre voyage inspirant Demi, honorée de l’avoir représentée pour vous. (Sic)”

