Demi Lovato ne prévoit pas d’épouser Max Ehrich, après qu’un récent rapport a affirmé que la paire allait se fiancer après seulement un mois de rencontres.

La pop star de 27 ans sort avec Max, 28 ans, depuis mars, et alors qu’un récent rapport affirmait que le couple prévoyait déjà de se fiancer, de nouvelles sources ont insisté sur le fait que ce n’était “pas vrai”.

Une source a déclaré: “Les rumeurs de fiançailles ne sont pas vraies. Il est encore tôt dans la relation et Demi et Max aiment juste se connaître.”

Bien qu’ils ne soient pas pressés de descendre l’allée, le nouveau couple est déjà “très amoureux” l’un de l’autre.

Une deuxième source a ajouté: “Max est très amoureux de Demi et est amoureux d’elle. Max a déjà emménagé dans la maison de Demi et tout se passe très bien. Ils plaisantent et rient toute la journée, se divertissant . ”

Le hitmaker ‘Anyone’ a passé plus de temps avec Max récemment car ils sont ensemble isolés au milieu de la pandémie de coronavirus.

Un initié a déclaré à E! News: “Cette fois a été très spéciale car ils ont été en tête-à-tête sans distractions ni stress de la vie extérieure. Ils ont vraiment appris à se connaître à un niveau différent. Elle se sent bien et aime être avec lui. Il soutient sa sobriété et est très compréhensive. Ça va très bien et ils la voient tous les deux prendre une direction sérieuse. Elle a adoré l’avoir chez elle et essayer de vivre ensemble. Jusqu’à présent, ça marche très bien. ”

Plus tôt cette semaine, une source a affirmé que l’alun “Young and the Restless” prévoyait de poser la question à Demi dès que la crise sanitaire mondiale se serait apaisée.

Ils ont dit: “Max prévoit de proposer à Demi après que toute cette pandémie soit résolue et leurs familles ne seraient pas surprises par la proposition. Ils pensent qu’ils forment un grand couple.”

