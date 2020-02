Demi Lovato ne se souvient pas des performances du Super Bowl

2020-02-03 09:30:05

Demi Lovato s’est «évanouie» lors de son apparition au Super Bowl et ne se souvient de rien de sa performance.

Demi Lovato s’est «évanouie» lors de son apparition au Super Bowl.

La chanteuse de 27 ans a eu l’honneur de chanter l’hymne national américain avant le coup d’envoi du match phare de la NFL entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco (02.02.20) mais elle ne se souvient de rien de sa performance .

S’exprimant dans les coulisses peu de temps après, elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Je ne me souviens de rien! J’ai perdu connaissance. J’étais tellement excitée.”

La hitmaker “ Cool for the Summer ” a également affirmé qu’elle prévoyait d’aller à Disneyland pour célébrer son apparition au Super Bowl, 10 ans après avoir tweeté que c’était son rêve de chanter “ The Star-Spangled Banner ” lors d’un match de championnat de la NFL.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle allait marquer l’occasion, elle a répondu: “Je vais à Disneyworld!”

Deux heures avant le match, Demi avait partagé son tweet adolescent.

Il disait: “Un jour, je vais chanter l’hymne national dans un super bowl. Onnnee dayyy …”

Elle a légendé le message: “Les rêves se réalisent vraiment tous.”

Elle a également partagé une vidéo d’elle chantant au Hard Rock Stadium en Floride.

Elle a légendé le message: “Un rêve devenu réalité 🇺🇸 Merci de m’avoir invité aujourd’hui @nfl !! [heart emoji] L’album visuel #SBLIV est maintenant disponible et les bénéfices iront à @inspirechange (sic) ”

L’apparition de la beauté brune a été annoncée le mois dernier par la NFL, qui était “excitée” de l’avoir à bord pour une soirée marquante.

Ils ont écrit sur Twitter: “Nous sommes ravis d’annoncer que @ddlovato nous aidera à terminer notre 100e saison en chantant l’hymne national à #SuperBowl LIV sur @FOXTV 2/2! (Sic)”

Mots clés: Demi Lovato

Retour au flux

.