Demi Lovato parle de surdose de drogue, de sexualité, de Grammys, de Super Bowl

Demi Lovato se prépare à interpréter un single puissant et inédit à dimanche Grammy Awards. Ça s’appelle “N’importe qui”, et elle l’a enregistré quatre jours avant sa surdose de drogue en 2018.

Assis avec Zane Lowe pour New Music Daily sur “Beats 1” d’Apple Music la pop star de 27 ans qui a failli perdre la vie il y a deux étés s’est ouverte sur la spirale descendante qui a conduit à sa longue hospitalisation.

“Comment personne n’a-t-il écouté cette chanson et pensé:” Permet d’aider cette fille? “”, A-t-elle dit à propos de “N’importe qui”, en disant à Zane qu’elle était “dans un état d’esprit où je me sentais bien, mais clairement je n’étais pas . ” Elle souhaite pouvoir “remonter le temps et aider cette version de moi-même”.

“J’ai l’impression d’être dans le déni, mais alors une partie de moi savait définitivement pour quoi je chantais”, a-t-elle expliqué. “Je chantais cette chanson, et je n’ai même pas réalisé que les paroles étaient si lourdes et émotionnelles qu’après coup. Et c’est ce qui nous amène à ce moment.”

“Je me souviens avoir été à l’hôpital et avoir écouté cette chanson”, a-t-elle poursuivi. “C’était environ une semaine après mon hospitalisation, et j’étais enfin réveillé, et je me souviens juste d’avoir entendu les chansons que je venais d’enregistrer et de me dire:” S’il y a un moment où je reviens de là, Je veux chanter cette chanson. “”

“Une partie de moi regardait vers l’avenir parce que c’est ce que je fais”, a-t-elle déclaré. “Quand je me bats ou que je traverse une période difficile, je regarde vers l’avenir pour espérer et changer ma perspective des choses. Surtout quand je traverse une situation difficile, je m’arrête et je dis:” Pourquoi Dieu met-il moi à travers ça? Et parfois ça n’a pas de sens à ce moment-là, mais un peu comme la chanson, je l’ai enregistrée, j’ai tout passé et puis ça a eu un sens plus tard. Comme, d’accord, c’est pourquoi ces paroles étaient si émotionnelles quand je la chantais, parce qu’ils étaient en fait si profondément dans mon âme que de demander de l’aide que vous pouvez vraiment ressentir cela en l’écoutant. “

Bien que la musique ait été “un énorme mécanisme d’adaptation” ainsi qu’une grande source d’espoir et de guérison, Demi dit “qu’il n’y a que tant de choses que la musique peut faire avant de prendre des responsabilités et de prendre l’initiative pour obtenir l’aide qui vous avez besoin.”

“Évidemment, quand je regarde en arrière, je peux assembler des pièces de puzzle, mais ce n’était pas conscient. Ce n’était pas à ce moment-là que je pouvais vraiment revenir en arrière et dire: ‘D’accord, j’étais conscient que ça allait conduire à cette.’ Je n’ai jamais pensé une seule fois que j’allais finir là où je suis », a déclaré la chanteuse, incitant Zane à lui demander si elle était« prête à parler de ce qui s’est passé ».

“Je suis de plus en plus prête au fil du temps”, a-t-elle répondu. “Je pense qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour aller aussi loin, qui interprète une chanson qui est si vulnérable pour moi sur une scène devant tous mes pairs et collègues et même les gens que je regarde. C’est gentil de nerf à réfléchir, mais en même temps, je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de m’asseoir ici et de vous parler et de raconter un peu mon histoire. Je pense qu’avec le temps, je vais en dire de plus en plus. “

Demi a déclaré que la prochaine chanson qu’elle prévoyait de publier couvrirait “plus de l’histoire”, alors que “N’importe qui” est davantage sur l’endroit où elle était “juste avant et juste après”.

Parmi les personnes qui l’ont aidée à se rétablir, elle a dit: «Je dirais qu’il y avait plus de personnes que je ne connaissais pas pour m’aider que de personnes que je connaissais parce que j’avais déjà toutes ces personnes dans ma vie, je n’aurais probablement pas J’ai fini par arriver là où je l’ai fait. Donc, l’aide que j’ai reçue est venue de gens que j’avais rencontrés dans de nouveaux centres de traitement ou de nouveaux médecins, de nouvelles personnes comme ça qui ont été vraiment utiles et bénéfiques pour le voyage et la vie que je vis aujourd’hui . “

Elle a dit qu’elle était “définitivement” coupée d’amis et d’environnements qu’elle sait ne pas être bons pour elle, mais a noté “c’est toujours un processus. Lorsque vous rencontrez des gens et que les gens entrent dans votre vie, vous devez toujours prendre une décision à chaque fois comme: “Est-ce que c’est quelqu’un que je veux?” Si c’est quelqu’un qui a une bonne influence sur vous et qui soutient la vie que vous voulez vivre, gardez-les. Mais si ce n’est pas le cas, si ce n’est pas propice à votre voyage que vous voulez faire, il n’est pas nécessaire pour eux de être dans votre vie. “

Bien qu’elle soit plus consciente de ce besoin d’être sélectif avec qui elle laisse entrer dans son monde, Demi a dit qu’elle pense qu’elle a toujours “cette erreur de jugement. C’est juste une partie de grandir. Quand les gens entrent dans votre vie, quand vous rencontrez des gens , vous apprenez toute votre vie, les drapeaux rouges, les choses à rechercher. À moins que vous ayez 100 ans avec un tas d’expérience de la vie, vous ne saurez jamais tout de suite qui est bon pour vous et qui ne l’est pas. “

“Parfois, on se laisse berner”, a-t-elle ajouté. «Parfois, vous nouez des relations que vous pensez être saines, puis vous vous rendez compte:« Wow, ce n’était pas du tout sain. Et ce n’est pas que vous n’en soyez pas conscient ou pas conscient, c’est juste que vous ne le réalisez que plus tard, jusqu’à ce qu’ils fassent quelque chose ou que vous fassiez quelque chose. Et c’est comme, ‘Oh, ça ne marche pas. ” Je trouve que cela continue de se produire, et c’est juste une expérience d’apprentissage à chaque fois. “

Demi a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour se protéger en «supprimant les balises d’Instagram. Je ne vois pas dans quoi les gens me taguent. Je suis presque sûre d’avoir également supprimé les commentaires sur tout. Auto-préservation».

Elle a également déclaré qu’il était essentiel de connaître et de planifier à l’avance les hauts et les bas de la vie.

“Quelque chose que j’ai traité dans le passé est d’avoir ces expériences vraiment incroyables comme les Grammys ou comme des tournées ou des concerts ou des choses comme ça, et je dois être conscient du fait que, ok, je vais planter parce que mon adrénaline va aller tout le week-end, et puis je vais avoir cette performance – que ça se passe bien ou non – mon adrénaline va tomber. “

En effet, elle a sa performance des Grammy Awards ce week-end et l’hymne national du Super Bowl le lendemain.

“C’est certainement quelque chose dont j’ai parlé à mon équipe”, a-t-elle déclaré. “Par exemple, ‘Hé, nous devrions être prudents. Je pourrais m’écraser lundi. Prenons des précautions. Peut-être que je médite plus lundi ou quoi que ce soit. Peut-être que j’ai plus de thérapie ou de soutien.’ … Il est important de planifier à l’avance pour que vous ne le soyez pas, venez lundi après les Grammys, je ne suis pas assis là à tourner mes pouces comme ça, qu’est-ce que je fais de ma vie maintenant. “

En ce qui concerne l’avenir, Demi a déclaré qu’elle voulait fonder une famille dans les 10 prochaines années.

“Tout cela est super et c’est beau et j’ai de la chance et je suis béni et je suis reconnaissant, mais j’ai appris clairement que si tout cela vous rendait heureux, je ne serais pas arrivé là où je l’ai fait », a-t-elle avoué. “Mon succès ne mesure pas mon bonheur, et donc quand je pense à ce qui me rend heureux aujourd’hui, je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à mon équipe, je pense aux connexions de l’âme, aux relations significatives.”

Engagée à fonder une famille, Demi a admis qu’elle “ne sait pas à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas si je le vois avec un homme ou une femme, mais je sais qu’à un moment donné, j’aimerais faire que cette décennie. “

Un mois à peine avant cette interview, Demi a commencé à aller à l’église. Elle “s’en est éloignée” pendant longtemps parce qu’elle “ne se sentait pas la bienvenue. Je questionnais aussi ma sexualité”.

Elle a dit avoir trouvé une église à Los Angeles qui, selon elle, l’accepte pour qui elle est, peu importe qui elle aime. C’était son manager, Scooter braun, qui a suggéré d’aller à l’église. Une fois sur place, elle a dit qu’elle “avait entendu Dieu plus clairement que je ne l’avais entendu depuis longtemps”.

En fin de compte, Demi veut «commencer à faire plus de choses qui me rendent heureux et se soucient moins du succès». Elle a dit que 2020 consiste à se concentrer sur sa relation avec elle-même et avec Dieu.

“J’ai essayé de chercher Dieu à travers d’autres expériences, que ce soit à travers d’autres relations ou substances”, a-t-elle expliqué. “J’ai dû réaliser que le Dieu que je cherche – le Dieu que j’aime et le Dieu que je veux être mon Dieu – est disponible 24/7, toujours à bout de bras et constamment avec moi.”

