Demi Lovato partage comment Justin Bieber a servi d ‘”inspiration” pendant son voyage vers la sobriété

Demi Lovato et Justin Bieber sont connectés de plus de façons que nous ne le pensions.

Alors qu’ils apparaissaient dans un récent épisode de The Ellen DeGeneres Show, les deux chanteurs se sont souvenus alors qu’ils partageaient jusqu’où leur amitié remonte.

Demi Lovato et Justin Bieber | Cindy Ord / .; Alberto E. Rodriguez / .

Alors que Lovato et Bieber faisaient un voyage dans le passé, le sujet des luttes personnelles a été soulevé, ce que tous les deux ont connu par le passé.

La capacité de Bieber à embrasser sa vulnérabilité a résonné avec Lovato

Lovato et Bieber peuvent remonter le temps, mais leur amitié est beaucoup plus profonde que ce que beaucoup d’entre nous auraient pu imaginer.

Lors de l’accueil d’un épisode de The Ellen DeGeneres Show le 6 mars, les chanteurs ont pris le temps de s’ouvrir sur leur relation.

Tout d’abord, la chanteuse «Anyone» a raconté comment elle et Bieber se sont rencontrées pour la première fois quand elle avait 16 ans et 14 ans.

“C’était si doux”, se souvient Lovato. “Vous étiez comme,” Mon nom est Justin. Je suis Justin Bieber. Tu vas connaître mon nom un jour. “Je me disais:” Wow! OK cool. Bien sûr. “Et je l’ai définitivement fait.”

Lovato a continué en racontant comment ils avaient tous les deux «des histoires similaires» en termes de «être dans l’industrie très jeune».

Bien que cela ait eu un impact négatif sur eux dans le passé, les deux ont depuis surmonté leurs difficultés et parlent maintenant ouvertement de leur cheminement vers le rétablissement.

«On craint de montrer sa vulnérabilité et […] des choses que vous pensez que les gens diront: «Vous avez l’air faible», a déclaré Bieber en parlant de ses docuseries YouTube, Justin Bieber: Seasons. “Mais je pense que plus vous devenez mature, vous comprenez qu’il y a du pouvoir dans votre faiblesse. Lorsque vous pouvez montrer cela, cela donne aux autres la confiance nécessaire pour dire: «Vous savez quoi? Je traverse moi-même des choses similaires. Donc, juste avoir la confiance et pouvoir inculquer cette confiance aux jeunes que c’est OK d’avoir des problèmes… Je pense juste que si nous sommes ouverts et honnêtes à ce sujet, cela crée un dialogue. “

La réponse de Bieber a trouvé écho chez Lovato, qui a continué à le féliciter non seulement pour avoir embrassé sa vulnérabilité mais aussi pour être une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, y compris elle.

“Quand j’ai eu du mal l’année dernière, je sais que je vous ai regardé comme une inspiration parce que vous avez vécu cela et que vous êtes sorti de l’autre côté, et j’admire vraiment l’homme que vous êtes aujourd’hui”, a déclaré Lovato.

La renommée a causé des difficultés à la fois à un jeune âge

Grandir sous les projecteurs a fait que Lovato et Bieber ont eu beaucoup de mal par le passé.

Ces derniers mois, le crooner «Yummy» a parlé de sa consommation de drogue passée et de son cheminement vers la sobriété, qu’il détaille dans sa série de docu YouTube.

Quant à Lovato, elle continue de parler ouvertement de son précédent trouble de l’alimentation et de son cheminement vers la guérison après une surdose de drogue presque mortelle en juillet 2018.

Non seulement elle a parlé de ces expériences lors d’interviews, mais elle l’a également fait dans ses chansons récemment sorties.

Le morceau le plus récent de Lovato, «I Love Me» – qu’elle a sorti le 6 mars – est une ballade stimulante qui diffuse le message de l’amour-propre et surmonte les luttes précédentes.

Les deux chanteurs continuent d’inspirer de nombreuses personnes qui ont ou vivent actuellement les mêmes combats.

Bien qu’ils travaillent toujours pour maintenir leur santé, Lovato et Bieber sont la preuve que n’importe qui peut surmonter les défis passés et sortir meilleur que jamais de l’autre côté.