Demi Lovato révèle pourquoi elle n’est pas amie avec l’un de ses ex

Demi Lovato s’ouvre sur l’apprentissage pour éliminer les “personnes toxiques” de sa vie.

En apparaissant sur le dernier épisode de Jameela Jamil’s “Je pèse” podcast, la chanteuse de 27 ans a expliqué pourquoi elle n’était proche d’aucun de ses ex.

“J’avais en quelque sorte cette mentalité que si j’avais une expérience négative avec quelqu’un, j’avais toujours besoin de la réparer ou j’avais toujours besoin de faire les choses correctement”, a expliqué Lovato. “Le fait est que je ne suis pas vraiment ami avec aucun de mes ex aujourd’hui parce que je devais réaliser que ce n’était pas sain non plus.”

La chanteuse de “I Love Me” a admis qu’elle avait essayé de rester amie avec ses anciens partenaires parce qu’elle avait “peur de lâcher complètement les gens”.

Elle a poursuivi: “Maintenant que j’ai été capable de lâcher complètement les gens, vous savez, c’est une autre chose que j’ai dû apprendre en ce qui concerne l’élimination des personnes toxiques de votre vie – si elles sont un ex, c’est pour une raison. “

Bien qu’elle n’ait nommé aucun nom en parlant avec Jamil, Lovato a récemment révélé qu’elle n’est pas en contact avec son ex-petit ami, Wilmer Valderrama, qu’elle a commencé à voir quand elle avait 18 ans et est sortie ensemble pendant six ans. L’acteur de “That ’70s Show” s’est fiancé à Amanda Pacheco plus tôt cette année.

“Je suis vraiment heureux pour lui et je ne lui souhaite que le meilleur, mais nous ne sommes pas dans la vie les uns des autres, nous n’avons pas parlé depuis longtemps”, a déclaré Lovato. Bazar de Harper plus tôt ce mois-ci. “Mais je pense que j’en avais besoin parce que je devais apprendre à me débrouiller tout seul. Quand tu entres en relation avec quelqu’un à ce jeune âge et que tu passes six ans avec quelqu’un, tu n’apprends pas vraiment A propos de toi.”

Lovato avait un sentiment similaire à propos de son ancienne meilleure amie, Selena Gomez, confirmant que les deux ne sont plus proches.

“Quand tu grandis avec quelqu’un, tu vas toujours avoir de l’amour pour eux. Mais je ne suis pas amie avec elle, donc j’ai eu l’impression …” commença-t-elle. “J’aurai toujours de l’amour pour elle, et je ne souhaite à tout le monde que le meilleur.”

Bien que la gagnante d’un Grammy ait déclaré au moment de l’interview de Harper’s Bazaar qu’elle était “célibataire”, Lovato serait en relation avec l’acteur et chanteur Max Ehrich.

