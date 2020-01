Demi Lovato se produira aux Grammys 2020

2020-01-14 19:30:06

Demi Lovato a révélé qu’elle se produirait aux prochains Grammy Awards – son premier concert depuis son overdose en 2018.

La hitmaker “ Sorry Not Sorry ” a révélé qu’elle montera sur scène lors de l’extravagance musicale, qui s’est tenue au Staples Center de Los Angeles, en Californie, le 26 janvier – marquant la première fois qu’elle se produit depuis son overdose en 2018.

Menant sur son compte Instagram mardi (14.01.20), la chanteuse de 27 ans a téléchargé une photo professionnelle d’elle assise sur un canapé avec le mot “Grammy Performer” écrit sur le côté et l’a légendé: “Je vous ai dit la prochaine fois que vous entendrez parler de moi, je chanterai #GRAMMYs @recordingacademy @cbstv ”

Son prochain concert survient quelques semaines seulement après que Demi se soit qualifiée de “combattante” suite à une surdose presque mortelle en juillet dernier et à un séjour volontaire dans un centre de rééducation.

Elle a déclaré: “Au cours des cinq dernières années, j’ai appris que la vie ne vaut la peine d’être vécue que si vous vivez pour vous-même.

“Si vous essayez d’être quelqu’un que vous n’êtes pas, ou si vous essayez de plaire à d’autres personnes, cela ne fonctionnera pas à long terme. Si vous voulez vous teindre les cheveux en violet, teignez vos cheveux en violet. Si vous voulez aimer quelqu’un du même sexe, aimer quelqu’un du même sexe. Soyez vous-même et n’ayez pas peur de ce que les gens pensent.

“Ce que je vois dans le miroir [is] quelqu’un qui a beaucoup surmonté. J’ai vécu beaucoup de choses et je vois vraiment un combattant. Je ne vois pas de vainqueur de championnat, mais je vois un combattant et quelqu’un qui va continuer à se battre quoi qu’il arrive. J’ai beaucoup de confiance maintenant parce que j’ai dit les choses en lesquelles je crois. Je sais que je peux tenir bon lors d’un premier rendez-vous avec quelqu’un, dans une conversation avec quelqu’un. C’est ce que je vois quand je me regarde dans le miroir – une femme forte. ”

En plus de sa dépendance aux drogues et à l’alcool, Demi a également souffert de troubles de l’alimentation au fil des ans.

