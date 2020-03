Demi Lovato s’est senti abandonné

Demi Lovato a rechuté en 2018 lorsqu’elle s’est sentie “abandonnée” par son équipe.

La chanteuse de 27 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après une surdose en juillet 2018 et elle a admis que l’incident était survenu peu de temps après avoir rompu ses six ans de sobriété parce qu’elle était “misérable” car son trouble de l’alimentation rendait les choses encore plus difficiles.

Elle a déclaré à l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres: “Je suis devenue sobre pour la première fois à l’âge de 19 ans, âge auquel je ne pouvais pas légalement boire.

“J’ai obtenu l’aide dont j’avais besoin à l’époque et j’ai adopté une approche” taille unique “et c’était juste de la sobriété. Donc toute mon équipe a adopté cette approche et nous l’avons fait et cela a fonctionné pendant longtemps, mais je me suis rendu compte au fil du temps , au fur et à mesure que les choses avec le trouble de l’alimentation se détérioraient, au fil des ans, cela empirait.

“Les gens vérifient mes commandes chez Starbucks sur mes relevés bancaires,

«Cela m’a conduit à être vraiment, vraiment malheureux, ma boulimie est devenue vraiment très mauvaise. J’ai demandé de l’aide, mais je n’ai pas obtenu l’aide dont j’avais besoin.

“J’étais coincé dans cette position malheureuse, j’avais six ans de sobriété, mais j’étais misérable. J’étais plus misérable que quand je buvais. Pourquoi suis-je sobre?”

Demi a rappelé comment elle avait tendu la main à son équipe et a été stupéfaite quand ils l’ont qualifiée d ‘”égoïste”, déclenchant ses problèmes d’ “abandon”.

Elle a poursuivi: “J’ai envoyé un message et j’ai contacté mon équipe et ils ont répondu:” Vous êtes très égoïste, cela ruinerait les choses non seulement pour vous, mais aussi pour nous. ”

“Quand j’ai entendu que … mes problèmes principaux sont l’abandon en tant qu’enfant de mon père biologique, il était toxicomane, alcoolique, nous avons dû le quitter et j’avais de vifs souvenirs de son départ alors quand ils sont partis, ça a joué sur ça peur et je me sentais abandonné alors j’ai bu.

“Cette nuit-là, je suis allé à une fête, il y avait d’autres trucs là-bas et ce n’était que trois mois avant que je ne me retrouve à l’hôpital avec une OD.”

Le chanteur «I Love Me» a exhorté les gens dans une situation similaire à «prendre leurs responsabilités» pour eux-mêmes et à surmonter les mauvais moments de leur vie.

Elle a ajouté: “En fin de compte, j’ai pris les décisions qui m’ont amené là où je suis aujourd’hui, ce sont mes actions qui m’ont mis dans la position où je suis et je pense qu’il est important de m’asseoir ici et de vous dire que si vous passez par là , vous pouvez vous-même passer au travers, vous pouvez passer de l’autre côté, cela peut être cahoteux.

“Vous êtes un 10 sur 10 et ne l’oubliez pas. Tant que vous assumez la responsabilité, vous pouvez passer outre et apprendre à vous aimer comme vous méritez d’être aimé.”

