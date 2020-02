Demi Lovato «soutient» l’engagement de Wilmer Valderrama

2020-02-28 19:30:06

Demi Lovato est «pleinement favorable» à son ex-petit ami Wilmer Valderrama, après son engagement avec Amanda Pacheco.

Le ‘That 70’s Show’ s’est fiancé à Amanda le jour de l’an (01.01.20) après moins d’un an de fréquentation, et il a été affirmé que Demi – qui avait romancé Wilmer entre 2010 et 2016 – était “heureuse” pour le couple. , car elle veut juste “le meilleur” pour son ancienne flamme.

Un initié a déclaré au magazine Us Weekly: “Elle est toujours en contact avec Wilmer, mais évidemment pas dans une relation amoureuse. Il y a toujours de l’amour, mais Demi le soutient pleinement et son engagement avec Amanda. Elle veut juste ce qu’il y a de mieux pour lui et pour qu’ils soient heureux tous les deux. ”

La chanteuse «Anyone» et Wilmer, 40 ans, sont amis depuis leur séparation, et Demi aurait été «contente» que son copain ait «trouvé l’amour» avec Amanda.

Une autre source a déclaré le mois dernier: “Elle est heureuse pour Wilmer s’il est heureux. Elle veut toujours le meilleur pour lui dans la vie et est heureuse qu’il ait trouvé l’amour. Ils seront toujours amis et auront une place spéciale dans le cœur de chacun.

“Mais elle a également réalisé qu’il n’allait pas être son partenaire de vie et elle le sait depuis un moment. Elle est partie de cela et a pris une direction différente. Elle lui souhaite cependant tout le meilleur.”

Wilmer et Amanda ont annoncé leur engagement sur Instagram début janvier.

Parallèlement à une photo de lui proposant sur un rocher dans la mer à San Diego, Wilmer a écrit sur Instagram: “C’est juste nous maintenant” 01-01-2020 (sic) ”

La paire aimée a été vue pour la première fois ensemble lors d’un voyage de shopping à Los Angeles en avril.

Une source a déclaré à l’époque: “Il veut vraiment s’assurer qu’elle se sente prise en charge.

“Même s’ils ne font que des choses simples, ils s’amusent beaucoup et sourient toujours.”

