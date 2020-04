Demi Lovato sur le rétablissement, Selena Gomez et l’engagement de Wilmer Valderrama

Cela fait près de deux ans que Demi Lovato est presque morte d’une surdose et, maintenant, elle s’ouvre sur la façon dont sa vie a changé depuis.

La chanteuse couvre le numéro de mai de Bazar de Harper avec une interview réalisée en mars, avant la sortie de son single “I Love Me”. Au cours de la conversation révélatrice, l’interprète toujours candide a réagi à l’effusion de soutien de ses fans après son OD, a partagé comment ses relations avec d’autres grands noms se sont transformées et ont débordé sur sa vie amoureuse.

Lovato a été touchée de voir comment les fans se sont ralliés derrière elle après avoir été transportée à l’hôpital en 2018. Notant qu’elle ne se “sentait pas digne de cela” pour le moment, en regardant en arrière, Demi a dit qu’elle comprenait “j’étais juste quelqu’un qui traversait quelque chose, et les gens étaient vraiment de soutien et étaient là pour moi, et cela signifiait tout. “

“J’ai vraiment apprécié la patience que le public m’a donnée au cours de la dernière année et demie pour comprendre ma merde, parce que je pense que l’erreur que j’ai faite quand j’avais 18 ans, quand j’ai commencé le traitement, était que je suis retourné à travailler six mois plus tard “, a-t-elle poursuivi. “Mais en même temps, je me suis également assis sur la touche pendant deux ans. J’ai gardé la bouche fermée, tandis que les tabloïds se sont déchaînés. Et mon album est enfin l’endroit où je peux établir le record directement. tout.”

Les fans ne sont pas les seuls à avoir montré de l’amour. Selena Gomez, P! Nk, Ellen Degeneres et plus a célébré son grand retour sous les projecteurs à la fois le Grammy Awards et super Bowl plus tôt cette année. Interrogé sur les commentaires de soutien de Gomez, Lovato a confirmé que les deux ne sont plus proches.

“Quand tu grandis avec quelqu’un, tu vas toujours avoir de l’amour pour eux. Mais je ne suis pas amie avec elle, donc j’ai eu l’impression …” commença-t-elle. “J’aurai toujours de l’amour pour elle, et je ne souhaite à tout le monde que le meilleur.”

Elle avait un sentiment similaire pour Wilmer Valderrama, qu’elle a commencé à voir quand elle avait 18 ans et est sortie ensemble pendant six ans. L’acteur de “That ’70s Show” s’est fiancé à Amanda Pacheco plus tôt cette année.

“Je suis vraiment heureuse pour lui et je ne lui souhaite que le meilleur, mais nous ne sommes pas dans la vie les uns des autres, nous n’avons pas parlé depuis longtemps”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que j’en avais besoin parce que je devais apprendre à me débrouiller tout seul. Quand tu entres en relation avec quelqu’un à ce jeune âge et que tu passes six ans avec quelqu’un, tu n’apprends pas vraiment A propos de toi.”

Elle a ajouté que Miley Cyrus est la seule avec qui elle est vraiment proche de ses jours Disney, après avoir dit qu’elle et les Jonas Brothers ne sont pas vraiment en contact non plus. “Je parle à Miley”, a expliqué Lovato. “Elle est géniale, et je l’aime à mort et je l’aimerai toujours. Mais je pense qu’elle est en quelque sorte la seule de cette époque avec laquelle je reste en contact.”

Pour l’avenir, Lovato a hâte de sortir sa nouvelle musique dans le monde. Bien qu’elle ait fait allusion aux tournées étant dans son avenir, elle a révélé “il y a une chanson que je ne jouerai probablement plus jamais” de son catalogue. Bien qu’elle n’ait pas dit lequel, Lovato a expliqué que c’était l’un de ses tubes et qu’elle ne le chanterait pas “à cause de quelque chose qui s’est passé lors de mon overdose”.

“Si vous avez une chanson intitulée ‘Broken Leg’, et que vous êtes allé vous casser la jambe, vous ne voudrez plus jamais chanter cette chanson, probablement”, a-t-elle poursuivi, expliquant à de nombreux fans en ligne qu’elle était se référant à “Heart Attack”.

Dire qu’elle était “célibataire comme l’enfer” lorsque l’interview a été menée, Demi a également partagé son point de vue sur l’amour.

“Quand j’imagine ma vie dans le futur, je ne dis pas:” Je cherche un homme avec qui je veux avoir deux ou trois enfants “”, a-t-elle déclaré. “Je pense que ce pourrait être tellement amusant de partager des enfants avec une femme … Je ne sais donc pas à quoi ressemblera mon avenir et je suis ouvert à tout.”

Le numéro de mai 2020 de Harper’s BAZAAR est disponible en kiosque le 21 avril.