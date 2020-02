Demi Lovato «vivait un mensonge» dans la récupération des troubles de l’alimentation

Demi Lovato est devenu très réel sur la réalité des troubles de l’alimentation.

En apparaissant sur Ashley Graham’s “Assez gros problème” Mardi, la pop star s’est ouverte sur l’apprentissage de ses entraînements intenses et un régime “extrême” était en fait une autre manifestation de son trouble alimentaire – à un moment où elle pensait qu’elle était en convalescence.

Après avoir discuté de Lovato photo de bikini non éditée de l’année dernière – qui reçu des éloges d’Hollywood et d’ailleurs – Graham a demandé à Lovato ce qui a poussé la star à prendre la décision de se montrer “authentique”.

“J’étais en studio et je travaillais avec l’un de mes producteurs préférés, Oak, nous écrivions et nous faisions cette chanson”, a commencé Lovato. “C’était comme un hymne sur la positivité du corps, parce que je me disais:” Nous avons besoin d’un hymne “. Quand j’entre dans le prochain chapitre de ma carrière, qu’est-ce que je veux que ce soit? Parce que j’ai toujours fait le parcours sexy. Je n’ai jamais vraiment fait le tout comme me sentir à l’aise avec toi-même comme je n’ai pas à l’être dans un justaucorps d’une seule pièce sur scène, vous savez? “

“Je suis fatiguée de me jeter dans le sol avec des entraînements et des régimes extrêmes”, a-t-elle poursuivi. «Je pensais que les dernières années étaient la guérison d’un trouble de l’alimentation alors qu’il y tombait vraiment complètement et je viens de réaliser que mes symptômes n’étaient peut-être pas aussi évidents auparavant, mais c’était définitivement un problème alimentaire.»

C’est ma plus grande peur. Une photo de moi en bikini non éditée. Et devinez quoi, c’est CELLULIT !!!! Je suis littéralement tellement fatigué d’avoir honte de mon corps, de le modifier (oui, les autres photos de bikini ont été modifiées – et je déteste avoir fait ça mais c’est la vérité) pour que les autres pensent que je suis LEUR idée de ce qui est beau , mais ce n’est pas moi. Voilà ce que j’ai. Je veux que ce nouveau chapitre de ma vie concerne l’authenticité envers qui je suis plutôt que d’essayer de répondre aux normes de quelqu’un d’autre. Alors voici, sans honte, sans peur et fier de posséder un corps qui a tant combattu et qui continuera de m’étonner quand j’espère accoucher un jour. C’est tellement génial d’être de retour à la télévision / au cinéma sans me stresser avec un programme d’entraînement intense avant 14 heures par jour, ou me priver d’un vrai gâteau d’anniversaire plutôt que d’opter pour la pastèque et la crème fouettée avec des bougies parce que j’étais terrifiée par REAL gâteau et était misérable sur une merde de régime fou. Bref, voici moi, RAW, REAL! Et je m’aime. Et tu devrais t’aimer aussi! Maintenant, revenons au studio .. Je travaille sur un hymne .. 🙏🏼🙌🏼🤷🏻‍♀️ aussi. Juste pour que tout le monde soit clair .. Je ne suis pas content de mon apparence MAIS je l’apprécie et parfois c’est le mieux que je puisse faire. J’espère inspirer quelqu’un à apprécier son corps aujourd’hui aussi. 💗 #nationalcelulliteday #celluLIT 🔥🔥🔥

“Je pense que lorsque certaines personnes autour de vous vous disent certaines choses comme vous devriez regarder d’une certaine façon, cela rend les choses plus difficiles”, a-t-elle expliqué.

“Donc j’étais dans cette situation et je me suis juste jeté dans le sol et je pense honnêtement que c’est un peu ce qui a conduit à tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année, c’était comme si je pensais avoir récupéré quand je ne l’ai pas fait, puis vivre ce genre de mensonge et d’essayer de dire au monde que j’étais content de moi quand je ne l’étais vraiment pas “, a déclaré Lovato, qui a connu une surdose de drogue presque mortelle en 2018.

Après avoir réalisé qu’elle n’était pas heureuse, la chanteuse “Sorry Not Sorry” a dit qu’elle “avait fait un choix” en entrant dans son prochain album pour se présenter telle qu’elle est.

“Je ne vais pas m’inquiéter de ce à quoi je ressemble”, a déclaré Lovato à Graham. “Je ne vais pas m’inquiéter d’essayer de regarder d’une certaine façon ou de s’adapter à un certain moule ou quoi que ce soit comme simplement pas qui je suis quelqu’un a besoin de défendre les gens qui ne regardent pas naturellement de cette façon. Comme si je devais travailler mon cul tous les jours dans la salle de gym six jours par semaine pour maintenir ce chiffre et cela ne m’a conduit que dans un sens et je ne veux pas reprendre cette voie. Donc je ne suis pas prêt à détruire ma santé mentale pour avoir l’air façon.”

Lovato a déclaré qu’elle n’avait pas de personne là-bas pour remarquer les signaux d’alarme concernant ses entraînements excessifs, notant qu’il y avait des moments où elle avait l’impression de “vivre” au gymnase.

“Je prenais des réunions d’affaires au gymnase pendant mes pauses après mon entraînement”, a-t-elle expliqué. «Je mangeais un repas, je m’entraînais, je mangeais un repas, je m’entraînais. C’était comme si ce n’était pas du bonheur pour moi. Ce n’est pas la liberté et ce n’est pas tout pour quoi je travaillais et que je prêche aux gens alors pourquoi vivre ça la vie si c’est un mensonge. “

Lovato a dit qu’elle travaille à aimer et à accepter son corps, plutôt que de se convaincre de quelque chose qu’elle ne croit pas.

“J’ai un tas de gens avec qui je travaille dans la phase de récupération de ma vie, l’un d’eux est diététicien, l’un d’eux est thérapeute”, a-t-elle expliqué, ajoutant que son diététiste lui avait dit qu’il s’agissait davantage de se concentrer sur le corps ” l’acceptation, “plutôt que la” positivité “du corps.

Lovato a ajouté: “Maintenant, quand je me regarde dans le miroir et que je commence à avoir une pensée négative, je ne m’arrête pas et je dis: ‘Non, tu es belle, tu es magnifique, je t’aime, tu es parfaite la comme vous êtes.’ Parce que je n’y crois pas. Donc ce que je me dis, c’est: “Tu es en bonne santé et je t’accepte.” “

“Oh, c’est puissant,” intervint Graham, récitant les mots, et Lovato continua. “Donc, vous exprimez votre gratitude pour la santé et ensuite vous exprimez simplement la réalité en vous acceptant plutôt qu’en essayant de vous convaincre de quelque chose auquel vous ne croyez pas. J’adorerais être dans un endroit où je peux dire que je suis super confiant en mon corps, mais la réalité est que je ne le suis pas. “

Graham est allée sur Instagram pour louer la franchise de Lovato sur son podcast. En partageant un clip de l’épisode ci-dessus, le mannequin a écrit: “Je suis tellement fier d’appeler @ddlovato un ami et je suis impressionné par sa force et son ouverture sur l’épisode d’aujourd’hui de @prettybigdealpod.”

“Sa foi, sa sagesse et sa nouvelle conscience l’ont amenée à un endroit où elle est suffisamment à l’aise pour fixer des limites ou prendre une pause pour guérir; c’est quelque chose que nous pouvons tous apprendre”, a poursuivi Graham. “Je suis tellement excitée pour ce prochain chapitre de sa carrière, ça va être le meilleur encore car elle finit par être fidèle à elle-même ❤️ Merci Demi d’être venue et de montrer à vos fans que si la douleur et la récupération ne sont pas simples , la guérison et la force sont encore possibles. “

Écoutez plus de Lovato sur le podcast de Graham ici.

