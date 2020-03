Denis Leary a été accusé d’avoir volé plus de matériel que tout autre comédien

Dans le monde de la comédie, voler des blagues est un problème intérieur depuis des décennies, les accusations de telles choses remontant aux comédiens classiques de la télévision et du cinéma.

Cependant, dans les temps plus modernes, l’idée de voler une blague est plus une pratique interdite. L’originalité a été d’une importance capitale grâce à de nombreux comédiens innovants qui ont placé la barre plus haut.

Un comédien des 30 dernières années qui a apparemment volé plus de matériel que tout autre est Denis Leary. Dans les années 1990, il était l’un des meilleurs comédiens debout qui a finalement évolué pour devenir un acteur dramatique célèbre.

Cependant, les comédiens ont poursuivi Leary pendant des années pour avoir volé un comédien tardif (et original). Était-ce vraiment un péché, ou peut-on prendre le nœud d’une blague et la développer?

Retour aux débuts de Denis Leary

Denis Leary | Jamie McCarthy / . pour la Fondation Michael J. Fox

Quiconque n’était pas vivant dans les années 1990 ne connaîtrait probablement même pas les premiers jours de stand-up de Leary. C’était bien avant qu’il ne réussisse à décrocher sa série dramatique populaire Rescue Me, le spectacle qui a fait de lui une superstar en 2004. En 1993, cependant, il a frappé le grand moment en tant que comédien debout lorsqu’il a sorti un album de comédie à succès appelé No Cure pour le cancer.

Avant cette époque, Leary a été vu dans diverses émissions de télévision, des publicités, ainsi qu’une suite fidèle sur le circuit de la comédie stand-up avec un peu le look d’Andrew Dice Clay. Son album No Cure for Cancer ne serait pas arrivé, cependant, sans un livre sous le même titre un an auparavant.

L’album a été transformé en un événement multimédia, y compris un spécial TV. Le matériel (y compris certaines chansons) traitait de tout, du régime alimentaire aux drogues et était considéré comme l’un des décors de comédie les plus originaux réalisés depuis de nombreuses années.

Pourtant, ceux qui ne connaissent pas le regretté comédien Bill Hicks n’auraient pas repris les accusations que Leary aurait volé directement de l’acte de Hicks.

La querelle de Leary-Hicks est toujours évoquée aujourd’hui

Bill Hicks était un comédien similaire à Leary, y compris les deux étant connus pour avoir fumé des cigarettes pendant leur acte. Selon la plupart des comédiens, Leary a retiré l’intégralité du matériel de Hicks et l’a transformé en No Cure for Cancer.

Les fans de Leary ne semblaient pas s’en soucier car il avait suffisamment habillé le matériau pour le rendre original. De plus, avec la livraison plus agressive de Leary, il a vraiment commencé avec la foule des collèges des années 90.

Hicks et Leary étaient des amis proches auparavant, mais la levée par Leary du matériel de son ami a rompu leur relation. Puis Hicks est décédé subitement d’un cancer en 1994, au moment où la star de Leary augmentait encore en tant qu’acteur de cinéma / télévision.

De nombreux comédiens ont poursuivi Leary au cours des années suivantes pour lui voler le matériel de Hicks, ce que Leary lui-même ne semble pas avoir de culpabilité. Le public poursuit également Leary à ce sujet dans des endroits comme Reddit. Pour contrer, Leary a déclaré que ces accusations sont exagérées, donnant lieu à des débats sur la question de savoir si la levée de blagues est une pratique inévitable.

Des comédiens surprenants ont aussi volé des blagues

Nul doute que peu de gens se souviennent même que Robin Williams a volé des blagues quand il faisait du stand-up dans les clubs. Cela peut sembler incompréhensible à ceux qui se souviennent de Williams comme le comédien improvisateur le plus original et le plus brillant de tous les temps.

Voler (ou réutiliser) des blagues a été en pratique à l’époque de Vaudeville. Tous les comédiens emblématiques qui sont venus de ces jours (Milton Berle, Jack Benny, et al.) L’ont juste pris dans des blagues de foulée seraient empruntés et élaborés.

Cela a continué dans l’ère moderne, certains comédiens prenant des moyens plus drastiques pour l’arrêter. Joe Rogan, par exemple, est connu pour avoir attaqué de force Leary et tout comédien qui vole du matériel.

De nos jours, ce n’est pas autant vu à une époque où l’originalité est la clé du vrai succès. Non pas que les comédiens ne s’écoutent probablement pas intensément aujourd’hui à une époque où des millions de comédiens signifient des similitudes inévitables dans la structure de base des blagues ou les personnages.