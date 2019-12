Denise Richards de 'RHOBH' partage comment elle reste mince mais boit toujours de l'alcool

Quand Denise Richards de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills a partagé qu'elle avait une peur médicale, un fan voulait savoir comment elle est restée si mince malgré toutes les parties de casting et boire.

Denise Richards, Erika Girardi | Banque de photos Dia Dipasupil / Bravo / NBCU via .

Richards a découvert qu'elle avait quatre hernies et devait subir une intervention chirurgicale d'urgence pour corriger le problème. Elle souffrait depuis un certain temps et guérit enfin. «En tant que maman, épouse et ayant une carrière, il est parfois plus facile d’être juste fort et puissant, je pensais que la douleur et mes autres symptômes disparaîtraient tout simplement. Ils ne l'ont pas fait et ont empiré. Je suis tellement reconnaissante envers @herniadoc et sa fabuleuse équipe », a-t-elle partagé. «Je pensais que j'avais une hernie fémorale, j'avais en fait 2 fémorales et 2 inguinales. Et j'ai attendu trop longtemps et je n'ai même pas dit à mon mari à quel point je me sentais mal (je sais que c'était stupide)… je dois toujours écouter notre corps et prendre soin de nous. "

En plus de son commentaire, Richards a partagé quelques photos. Elle a également posté une photo de son estomac après l'opération. Son ventre meurtri montre du ruban chirurgical à trois endroits différents. Mais un fan n'a pas pu s'empêcher de remarquer ses abdos plats.

Comment maintient-elle de tels abdos plats?

Un fan a demandé dans le post comment elle réussit à boire de l'alcool mais a toujours le ventre plat. «Allez-vous être franc avec vos fans et s'il vous plaît (🙏🏼) dites-nous comment vos abdos sont si plats si vous buvez de l'alcool?! Les seules femmes à Hollywood avec zéro graisse sur leurs abdos ne boivent pas de tequila comme vous le faites alors quel est votre secret?!?! Vendez-moi le secret, nous mourons tous d'envie de le savoir », a écrit le fan.

Richards a rapidement accepté et partagé qu'elle ne boit que de la tequila. "La tequila est propre et je connais ma limite 😂Semble plus sur rhobh mais merci pour le compliment", a-t-elle répondu. «En fait, j'avais pris du poids avant ma chirurgie, je ne me sentais pas bien du tout avec ce problème et je ne pouvais certainement pas travailler. J'ai aussi eu un problème de thyroïde et j'ai récemment coupé du gluten et j'ai fait d'autres changements et cela a aidé non seulement ma thyroïde mais mes abdos. "

Selon Healthline, la consommation d'alcool peut entraîner plus de graisse au milieu. «Le« boyau de bière »n'est pas seulement un mythe», selon le site. «Les aliments riches en sucres simples, comme ceux que l'on trouve dans les bonbons, les sodas et même la bière, sont également riches en calories. Les calories supplémentaires finissent par être stockées sous forme de graisse dans le corps. La consommation d'aliments et de boissons riches en sucre peut rapidement entraîner une prise de poids. Nous ne pouvons pas choisir où tout ce poids supplémentaire finit. Mais le corps a tendance à accumuler de la graisse dans la région abdominale. »

En cas de doute, optez pour ces cinq choix

Healthline a partagé que les personnes à la diète qui veulent s'imprégner devraient envisager de boire l'une des cinq liqueurs dures. La vodka, le whisky, la tequila et le brandy ont tous 100 calories par 1,5 once. En outre, le gin est une option à 115 calories par 1,5 once.

Aussi, optez pour un soda ou un shot plutôt que de consommer une boisson sucrée. Ramona Singer de Les vraies femmes au foyer de New York l'habitude d'être tout au sujet de son vin de pinot grigio. Mais maintenant, elle s'en tient à ses sodas de vodka «hydratants». "Je ne bois plus autant de vin", a-t-elle déclaré à US Weekly. "Je bois de la vodka." Mais a ajouté: "J'aime mon vin. Ne vous méprenez pas, je bois toujours du vin mais je commence par la vodka. "