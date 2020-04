Denise Richards lance une bombe sur l’arrêt et le rejet des rumeurs de retrouvailles

Denise Richards est au centre de la controverse sur The Real Housewives of Beverly Hills. L’actrice est revenue pour une deuxième saison et son expérience dans la série est tout le contraire de sa première année. Richards a été frappée par des rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec Brandi Glanville, qui sera la vedette de la saison 10. La première a nié les allégations et il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle aurait quitté la série télé-réalité et ne prévoyait pas d’assister à la réunion. .

Denise Richards | Oscar Gonzalez / NurPhoto via .

Garcelle Beauvais pèse sur les rumeurs

Un des amis les plus proches de Richards sur RHOBH est Garcelle Beauvais, qui a fait ses débuts en tant que femme au foyer lors de la première de la saison 10. Ce dernier a collé à la star de Wild Things malgré toutes les turbulences. Beauvais a révélé dans une récente interview si elle pensait que Richards se présenterait à la réunion.

“Je penserais qu’elle se présenterait simplement parce qu’elle est professionnelle”, a déclaré Beauvais à Hollywood Life. «Et, vous savez, je pense qu’elle veut aussi avoir sa pièce, alors j’espère qu’elle se présentera. Je vais m’asseoir sur le canapé pour l’attendre. »

La réponse de Beauvais pourrait être considérée comme une légère fouille chez Lisa Vanderpump, qui a sauté la réunion de la saison 9. Le magnat du restaurant ne voulait pas affronter les dames à la fin de la saison après avoir quitté au milieu de la production. Vanderpump n’est pas revenu à RHOBH et il y a des rumeurs selon lesquelles Richards pourrait ne pas revenir aussi, ce que Beauvais ne peut pas prévoir.

“Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je ne le vois pas. Elle a apprécié le spectacle. Elle s’était tellement amusée la première saison que je pense que cela la secouait parce que c’est comme un 180 complet. Mais je ne sais pas », a déclaré Beauvais à propos du retour de Richards ou non à RHOBH.

Denise Richards a-t-elle quitté la série?

Richards claque maintenant des rapports selon lesquels elle saute les retrouvailles et prétend que ses co-stars sont derrière la rumeur.

“Les seules personnes qui ont dit que je n’allais pas à la réunion sont certaines des femmes de l’émission et elles ne m’ont jamais demandé si j’allais ou non”, a déclaré Richards à Hollywood Life.

La star de Drop Dead Gorgeous est prête à affronter les dames à la réunion si c’est en personne ou via Zoom.

“Je prévois d’y aller si nous avons encore [it],” elle a ajouté. «Je ne sais pas comment nous allons faire les retrouvailles maintenant. Peut-être que les choses vont être levées et nous pourrons le faire, même si c’est sur Zoom. Mais je n’ai jamais dit que je n’allais pas être là. Ce sont eux qui disent cela. “

Le magasin a également demandé à Richards si elle reviendrait pour la saison 11 de la série Bravo. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles elle aurait décidé de ne pas revenir, elle a expliqué que ce n’était pas à elle de revenir dans la série.

“Personne ne sait qui sera de retour la saison prochaine”, a-t-elle révélé. «Ils doivent nous demander de revenir. Je n’ai jamais dit que j’avais quitté l’émission. Et Bravo le sait! “

The Real Housewives of Beverly Hills est diffusée le mercredi soir à 21 h. sur Bravo.