Denise Richards parle de son expérience en retournant au tournage de l’émission

The Bold and the Beautiful est de retour en tournage avec des protocoles définis et une distanciation sociale à l’esprit. Maintenant que la santé est la préoccupation numéro un, l’actrice Denise Richards a expliqué dans une nouvelle interview a eu un impact sur la façon dont ils tournent la série.

Denise Richards

« The Bold and the Beautiful » est de retour en tournage

The Bold and the Beautiful a repris le tournage récemment, devenant la première grande série dramatique américaine à le faire après le coronavirus (début de la pandémie COVID-19. Après le retour de la série, sa sœur, The Young and the Restless, et Le seul feuilleton télévisé d’ABC, l’Hôpital général, a annoncé des retours pour juin et juillet respectivement. L’émission a repris sa production avec des directives particulières concernant la situation sanitaire mondiale,

Qui joue Denise Richards sur ‘The Bold and the Beautiful’?

Depuis avril 2019, Richards incarne le rôle de Shauna Fulton dans le feuilleton. Elle a été présentée comme la mère de Flo Fulton. Elle a eu des romances dans le passé avec Bill Spencer et Storm Logan. Logan a révélé être le père de Flo, ce qui en fait un membre de l’une des familles de base de l’émission, les Logans. Shauna est connue pour être la meilleure amie de Quinn Fuller et avoir aussi une romance avec Ridge Forrester.

L’actrice parle d’être de retour au travail

Dans une interview avec l’Associated Press, Richards a parlé de retourner au travail et d’être de retour sur le tournage de l’émission. Elle a discuté des tests qu’ils doivent passer chaque semaine et de certains des défis du tournage pendant une pandémie.

«Chaque semaine, nous sommes testés», a-t-elle expliqué. «Et quand je suis arrivée au studio, j’ai pris ma température. Et nous devons porter un masque dans tout le studio, les cheveux et le maquillage autant que possible. Et c’était difficile, car les fois où nos personnages se rapprochaient un peu, un mannequin était là. Et puis l’acteur – je suis descendu et j’ai lu les lignes pour que l’autre acteur parle au mannequin, parce qu’avec la ligne des yeux et tout, c’était en gros plan. Cela prend donc un peu plus de temps. Est-ce que ça marche? »

L’énorme changement qui a été fait pour la production

Elle a également parlé d’un grand ajustement qu’ils doivent faire, celui dont l’écrivain en chef Bradley Bell a déjà parlé – le changement dans les scènes d’amour. Pour le moment, afin de prendre les précautions nécessaires, les scènes intimes doivent se dérouler soit avec un mannequin, soit avec le partenaire réel de l’acteur.

« On nous a demandé si notre autre significatif allait intervenir », a déclaré Richards. «J’ai dit, OK, ils ont demandé si vous pouviez intervenir et être le remplaçant. Sinon, je dois avoir ma scène d’amour avec un mannequin, ce qui est bien. Mais je préfère de loin mon mari. Mais je pense que c’est amusant pour tout le plateau que tout le monde se réunisse et soit solidaire et veuille que le spectacle soit fait et fait et s’amuse avec. C’est tout ce que nous pouvons faire. Nous devons nous adapter au monde dans lequel nous vivons en ce moment et être toujours en mesure de travailler et de faire notre travail. Nous avons été en arrêt de travail pendant trois mois. Et il est temps pour nous de reprendre le travail. Et je suis très chanceux de travailler avec une société de production et un studio de télévision et un réseau qui sont prêts à faire ce qu’ils doivent faire pour que tout le monde soit le plus en sécurité possible pour faire un grand spectacle. «

The Bold and the Beautiful est diffusé en semaine sur CBS.