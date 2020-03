Denise Richards poursuit d’anciens propriétaires

2020-03-24 23:30:05

Denise Richards poursuit ses anciens propriétaires pour avoir divulgué des informations à son sujet et lui avoir causé de la détresse.

Denise Richards poursuit ses anciens propriétaires pour avoir divulgué des “informations privées” à son sujet.

La star de “ Real Housewives of Beverly Hills ” a déposé une poursuite contre Anthony Ellrod et Christopher Masterson après qu’ils l’ont accusée, elle et son mari Aaron Phypers, d’avoir saccagé leur maison à Calabasas, en Californie, lorsqu’ils ont déménagé.

Dans les documents judiciaires, obtenus par la colonne Page Six du journal New York Post, l’actrice de 49 ans a affirmé qu’elle était une bonne locataire et les propriétaires ont causé sa détresse émotionnelle en divulguant des informations délicates à son sujet.

On ne sait pas sur quelles informations Denise est bouleversée, mais son ancienne adresse, le montant de la location et divers autres détails sont répertoriés dans l’accord qui a été soumis aux tribunaux lorsque MM. Ellord et Masterson ont déposé la plainte initiale.

Denise et Aaron ont emménagé dans la propriété en juillet 2018 – deux mois avant de se marier – et les propriétaires réclament 113000 $ de dommages et intérêts.

Une source a déclaré: “Denise a loué cet endroit pour une courte période pour un membre de la famille. C’était en mauvais état au début, mais maintenant les propriétaires actuels, qui sont deux avocats, ont du mal à le vendre – et il est également en face d’un programme de traitement résidentiel. ”

Cependant, Denise a affirmé “qu’il n’y a aucun dommage réel et aucune violation réelle de l’accord” entre les deux parties et a depuis accusé les propriétaires d’avoir conclu le contrat avec “l’intention de frauder” elle et Aaron.

Elle a ajouté dans les documents: “De plus, cette conduite était méprisable en ce qu’elle était si vile, basse, méprisable; misérable, chétive et répugnante qu’elle serait méprisée et méprisée par des gens honnêtes et ordinaires”.

La beauté blonde a poursuivi en affirmant qu ‘”une personne raisonnable [her] la position considérerait la publicité comme hautement offensante “par les propriétaires qui ont déposé la plainte et, en conséquence, elle a souffert de” grandes douleurs et inconforts mentaux et physiques, agacement, détresse, angoisse, inquiétude, anxiété, douleur et souffrance, et a perdu les salaires et avantages connexes, passés et futurs, le tout à prouver au moment du procès. ”

Denise et Aaron réclament des dommages et intérêts pour que leurs frais juridiques soient couverts.

Mots clés: Denise Richards, Aaron Phypers

Retour au flux

.