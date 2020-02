Denise Richards répond aux rumeurs de mariage ouvert

Denise Richards est en train de mettre un terme à la spéculation, elle et son mari Aaron Phypers sont en contact avec n’importe qui, sauf les uns avec les autres.

Au cours du week-end, le “Real Housewives of Beverly Hills” star a partagé deux messages différents célébrant son mari. Dans l’une, elle a partagé des photos de l’intérieur de sa clinique Quantum 360, l’appelant la “personne la plus altruiste et généreuse” qu’elle ait jamais rencontrée.

Dans les commentaires, un de ses partisans a demandé en plaisantant: “A-t-il un frère?” Alors que Richards a répondu “Oui, c’est vrai”, un autre fan a dit au premier que cela n’avait pas d’importance – car “ils ont un mariage ouvert … alors peut-être que vous pourriez passer par la clinique un jour.”

“En fait, nous n’avons pas de mariage ouvert”, a répondu Richards, presque immédiatement. “Mon mauvais, j’ai lu quelque part ce que vous avez fait”, a écrit le fan, “c’est super à entendre.”

“Absolument pas”, a ajouté Richards, qui a ensuite déclaré qu’elle était “100% monogame pour mon mari”.

Le déni vient des mois après le courrier quotidien a déclaré Denise et RHOBH costar Brandi Glanville se voyaient depuis le début de 2019 jusqu’au milieu de l’année. Le rapport alléguait que Denise avait dit à Brandi qu’elle et Aaron étaient dans un “mariage ouvert”, mais ce n’était apparemment pas le cas et Aaron a été “blessé” par la relation.

Selon la publication, après que Denise a été confrontée à “l’affaire” lors d’un voyage en casting à Rome, elle “s’est éloignée de” la série. Le représentant de Richards a déclaré que le rapport était faux.

Alors que Denise a gardé un profil bas sur la situation, Brandi a continué à tweeter à ce sujet. “Leur différence est énorme entre se connecter avec quelqu’un deux fois et avoir une relation amoureuse avec quelqu’un”, a-t-elle écrit en janvier.

Elle a ensuite déclaré qu’elle serait disposée à passer un test de détection de mensonge pour prouver qu’elle disait la vérité.

“Je ne mens rien de ce que j’ai dit aux femmes au foyer et je suis prêt à passer un test de détection de mensonge”, a déclaré Brandi. “Soyons clairs, je n’étais même pas l’agresseur !!!!”

Dans un autre article du week-end du week-end dernier, Denise a également partagé sa photo “préférée” de son mariage. “L’énergie qui en découle montre l’amour profond et la forte connexion que nous avons les uns avec les autres”, a-t-elle écrit. “Chaque jour, je tombe de plus en plus avec cet homme et je suis tellement fier d’être sa femme. @Aaronwilliamcameron.”

Elle a ajouté les hashtags #soulmate et #strongerthanever.