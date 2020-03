Denise Stapley a-t-elle fait un geste brillant, ou cela va-t-il revenir la mordre?

Denise Stapley, qui a joué jusqu’à présent à un jeu discret et discret, a fait sa marque en envoyant à elle seule une légende au bord de l’extinction. Alors que de nombreux fans félicitent la championne des Philippines pour sa décision, d’autres soutiennent qu’il pourrait revenir la mordre plus tard.

Denise Stapley | Timothy Kuratek

[SPOILER ALERT: This article contains information revealed in ‘Survivor 40: Winners at War’ Episode 6.]

Sandra Diaz-Twine a voté contre «Survivor 40: Winners at War» Episode 6

La double championne Sandra Diaz-Twine a échangé la majorité aux côtés des tribus originelles de Dakal Kim Spradlin-Wolfe et Tony Vlachos avec les anciens membres de Sele Jeremy Collins et Denise Stapley.

Sachant que son idole d’immunité n’avait aucun pouvoir après le prochain Conseil tribal et voulant que Jeremy soit exclu du jeu, Sandra a conclu un accord avec Denise.

Elle a informé la gagnante des Philippines que tous les votes lui parviendraient, mais lui donnerait une idole d’immunité en échange de deux jetons de feu et de son vote envers Jeremy.

Même si Denise avait déjà une idole qu’elle avait trouvée dans la tribu Sele, elle a accepté et a dit qu’elle échangerait un jeton de feu avant et un après.

Ayant tout le pouvoir entre ses mains et deux idoles d’immunité, Denise a choisi de jouer l’idole de Sandra pour elle-même et son idole d’origine pour Jeremy. Elle a ensuite voté pour la double championne, envoyant à elle seule La Reine au bord de l’extinction.

Alors que certains l’appellent l’un des plus grands mouvements de la saison, d’autres ne sont pas convaincus que Denise a pris la bonne décision.

Pourquoi les fans pensent que Denise Stapley a fait l’un des meilleurs coups

Beaucoup pensent que Denise a «brûlé» sa deuxième idole sur Jeremy parce qu’il n’a reçu aucun vote, et elle aurait pu lui dire de voter pour Sandra avec elle au préalable.

Cependant, un utilisateur de Reddit a fait valoir que si elle ne jouait pas l’idole avec Jeremy, et que quelqu’un votait pour lui, alors il rentrerait chez lui avec un revote, et elle aurait une Sandra en colère qui l’attendait de retour au camp.

En utilisant l’idole de Jeremy, la championne philippine “n’a pris aucune chance que le vote ne marche pas”, a sauvé un jeton de feu et a potentiellement gagné un allié de longue date à Jeremy.

Une autre a accepté et noté: «Sandra a donné à Denise tout le pouvoir», et elle l’a utilisé pour faire un grand pas. De plus, elle a envoyé un Dakal original au bord, soir la tribu dans une division de deux à deux. Cela augmente également les chances des membres originaux de Sele une fois qu’ils ont atteint la fusion.

Si elle «visait à se préserver», alors elle serait la dernière ancienne tribu de Sele sans jeton de feu et une idole qui ne pourrait la faire passer que par un autre conseil tribal.

Un utilisateur a souligné que ce n’était qu’un «mauvais jeu» s’il revenait à la mordre de la même manière que J.T. Thomas dans Heroes vs. Villains quand il a donné une idole à Russell Hantz.

Pourquoi les fans pensent que Denise Stapley a pris la mauvaise décision

D’autres téléspectateurs pensent que Denise aurait pu jouer ses cartes différemment et sauvé une idole en racontant à Jeremy son plan. Si elle lui parlait de l’affaire de Sandra et qu’elle avait une idole supplémentaire à utiliser sur la route, le champion du Cambodge aurait pu parler de sa sécurité sans électricité, et ils auraient deux avantages en poche tout en se débarrassant de la Reine.

Un utilisateur de Reddit a expliqué qu’ils pensaient que Denise “avait fait une erreur” en envoyant le double champion au Edge parce qu’ils avaient créé un “lien” en échangeant les jetons de feu contre une idole.

L’alliance ne devait pas nécessairement être à long terme, mais Sandra, un membre originel de Dakal dans la majorité, pourrait bénéficier à Denise lors de la fusion. Par conséquent, ils soutiennent que le vainqueur des Philippines aurait dû voter contre Tony ou Kim, sauvé son idole d’origine et «gardé une bonne relation avec Sandra» une fois que les tribus ont fusionné.

De plus, Denise s’est maintenant solidifiée comme une menace viable et a placé une cible plus grande sur son dos en votant contre Sandra. Même si le mouvement de Denise revient la mordre et que Jeremy ne veut pas travailler avec elle pour aller de l’avant, son double jeu d’idoles qui a entraîné l’élimination d’une légende restera dans l’histoire de Survivor.

Les gagnants de War diffusent les mercredis à 20 h. EST sur CBS.