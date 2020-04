Dennis Quaid dit que Trump fait du bon travail pour gérer le coronavirus

Beaucoup d’Américains désapprouver comment Le président Donald Trump gère la pandémie de coronavirus, mais Dennis Quaid n’en fait pas partie.

Dans une interview avec La bête quotidienne publié mercredi, l’acteur, 63 ans, a salué la réponse du président à la crise sanitaire mondiale, affirmant qu’il pensait que Trump “faisait du bon travail”.

“Je pense que le président le gère bien. Nous le voyons tous les jours à la télévision, il est impliqué, et l’interdiction de voyager au début était une excellente idée – ce qu’il a fait malgré les protestations à ce sujet”, a expliqué Quaid. “Mais je ne veux pas entrer dans la protestation. Je suis un indépendant – j’ai voté dans les deux sens tout au long de ma vie, oscillant comme un pendule vers ce dont le pays avait besoin à l’époque – et je pense que cela pourrait être une occasion pour le pays de se réunir à nouveau. “

“La Seconde Guerre mondiale a fait cela pour cette génération, et cela pourrait être notre moment déterminant d’une génération”, a-t-il poursuivi. “Ça va être un monde différent, c’est sûr, quand tout cela sera terminé, et j’espère que nous pourrons tous être un peu plus unifiés.”

Lorsque le journaliste a noté que la pénurie de fournitures médicales dans le pays était due en partie au fait que l’administration Trump avait envoyé un envoi en Chine en février – bien qu’il ait été informé que COVID-19 allait bientôt frapper les États-Unis – Quaid a défendu la décision de 45 ans, affirmant qu’il “tentait de vaincre le virus à sa source à l’époque”.

Quaid a déclaré qu’il pensait que les habitants de New York – l’épicentre américain de la pandémie – faisaient “de leur mieux pour obtenir tout ce dont ils ont besoin”, et a demandé au journaliste s’il avait entendu parler de quelqu’un qui mourrait dans l’État en raison du manque de ventilateurs. En réponse, le journaliste a corrigé Quaid en notant comment certains États ont reçu le nombre de ventilateurs dont ils ont besoin, alors que New York ne l’a pas fait.

Pour cela, la star de “The Parent Trap” a affirmé que l’Etat “avait la chance d’acheter des milliers de ventilateurs à un très bon prix comme il y a deux ans”, tout en mentionnant qu’il pense que le gouverneur de New York Andrew Cuomo “fait un excellent travail.”

Quaid a ensuite doublé son soutien à Trump, déclarant: “Je pense que Trump, peu importe ce que l’on pense de lui, fait du bon travail pour essayer d’obtenir de ces États – et de tout le peuple américain – ce dont ils ont besoin, et aussi essayer de maintenir notre économie et d’être prêt pour quand tout cela sera terminé. “

“Je ne veux pas entrer dans de petits arguments à ce sujet”, a-t-il ajouté.

L’acteur “The Intruder” a également suggéré que le procès de destitution de Trump avait retardé la réponse du gouvernement à la pandémie.

“Trump a fait l’interdiction de voyager en Chine, puis en Europe très rapidement par la suite”, a déclaré Quaid, “et il a été fustigé par de nombreux membres du Congrès, qui venaient juste de sortir de la destitution, qu’il était raciste ce qu’il C’est une bonne chose que nous ayons eu cette interdiction de voyager à l’époque.

“Vous savez, le monde n’a jamais vécu cela, et je ne pense pas que ce soit le moment d’être politique. Je pense qu’il est juste temps d’appuyer notre gouvernement et que tout le monde fasse ce qu’il peut. Si vous voulez blâmer après, c’est une autre histoire, mais en ce moment, je pense que nous devons tous vraiment nous unir à ce sujet “, a-t-il conclu, ajoutant qu’il apprécie les briefings quotidiens de Trump. “Je pense qu’ils ont des gens formidables qui s’occupent de ça. Juste une chose en plus: malgré les présidents, le Congrès et les partis politiques, ce sont les États-Unis d’Amérique, et nous sommes un peuple très adaptable dans des situations comme celle-ci, et Je pense que nous allons tous passer au travers. Mon cœur va à tout le monde. “

Bien que Quaid ait déclaré que ses commentaires n’avaient pas d’influence politique, de nombreuses personnes n’ont pas pris les remarques à la légère et ont complètement déchiré l’acteur sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu la première place de sujet sur Twitter mercredi matin.

Découvrez une partie du jeu, ci-dessous.

“… il mettra en vedette l’acteur le découpant avec ses amis notables – les invités incluent Billy Ray Cyrus, Billy Bush, Lance Armstrong et Logan Paul …”

Soyons juste d’accord que Meg Ryan était la meilleure chose que Dennis Quaid ait jamais eue pour lui et appelons ça un jour. https://t.co/bWgEXcq3yI

– Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 8 avril 2020

Je suis tellement en colère contre Dennis Quaid pour penser que Trump fait du bon travail que je suis allé dans mon garage et que j’ai sorti son dernier film sur Betamax.

– Tony Posnanski (@tonyposnanski) 8 avril 2020

Dennis Quaid n’est pas brillant. https://t.co/wz044uT5kp

– The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 8 avril 2020

* voit pourquoi Dennis Quaid a tendance * pic.twitter.com/9NIq5VnB4M

– BT (@BTPowered) 8 avril 2020

Dennis Quaid croit que Trump fait du bon travail pour gérer le coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: “Nous le voyons à la télévision tous les jours, il est impliqué”

Je vois mon chien tous les jours, dans toutes les pièces de ma maison, et il n’a encore rien nettoyé.

– Pitt Griffin (@pittgriffin) 8 avril 2020

Bonjour et FUCK DENNIS QUAID

– Chroosperkins (@chroosperkins) 7 avril 2020

Eh bien, si cette semaine m’a appris quelque chose, c’est que @TracyMorgan et #DennisQuaid sont maintenant des ordures …

– Raven Cosentino (@ p3pp3rp0tts86) 8 avril 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus