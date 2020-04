Dennis Quaid: la quarantaine est la «meilleure formation avant le mariage»

2020-04-05 11:30:06

Dennis Quaid pense que la quarantaine est la “meilleure formation avant le mariage”.

L’acteur de 65 ans – qui avait déjà été marié à P. J. Soles, Meg Ryan et Kimberly Quaid – pense que la distanciation sociale profite réellement à sa relation avec Laura Savoie.

Dennis nous a dit Weeky: “Ce [quarantine] est la meilleure formation avant le mariage que vous puissiez avoir. ”

L’acteur et Lauren avaient prévu de se marier samedi (04.04.20) à Kauai, Hawaï.

Dennis est naturellement déçu d’avoir été contraint de modifier leurs plans d’origine en raison de la pandémie – mais il a révélé qu’ils jouent maintenant les choses “à l’oreille” quand il s’agit de faire le noeud.

La star hollywoodienne a ajouté que l’auto-isolement “nous rapproche tous”.

Dennis avait précédemment révélé qu’il envisageait de faire le nœud “plus près de chez soi” une fois la pandémie a atteint son apogée.

L’acteur – qui a posé la question au doctorant en octobre de l’année dernière – a partagé: “Nous avons reporté … une fois que nous avons commencé à entendre parler de [coronavirus in] Italie.

«Nous avons quelques membres de la famille et des amis qui ont un système immunitaire faible en raison de traitements médicaux, de problèmes médicaux. Nous avons décidé: ‘Retardons simplement.’ Ça allait être beau et petit. Maintenant, nous pouvons faire quelque chose plus près de chez nous. Nous allons attendre que cela se lève. ”

Laura a également révélé qu’elle avait déjà fait voler sa robe d’Espagne avant leur cérémonie intime.

Elle a dit: “La robe a déjà été commandée et d’une certaine manière, elle est arrivée ici d’Espagne.”

Pendant ce temps, Dennis a précédemment insisté sur le fait qu’il n’était pas gêné par l’écart d’âge de 39 ans entre lui et Laura.

Il a dit: “Je ne suis pas sorti à la recherche d’un écart d’âge ou d’une personne vraiment plus jeune que moi. Vous n’avez aucun contrôle sur qui vous tombez amoureux. Je ne tombe pas amoureux facilement.”

