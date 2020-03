Dennis Quaid pourrait rapprocher son mariage de chez lui

2020-03-24 20:30:06

Dennis Quaid pourrait déplacer son mariage “plus près de chez lui” une fois la pandémie de coronavirus calmée.

Dennis Quaid pourrait ne plus se marier à Hawaï.

L’acteur de “ Parent Trap ” devait se marier avec sa fiancée Laura Savoie, 26 ans, au domicile de Craig T. Nelson à Kauai le 4 avril, mais a décidé de reporter leurs noces en raison de la pandémie mortelle de coronavirus et pense maintenant de faire le nœud “plus près de chez soi” une fois que le virus a commencé à mourir un peu.

S’adressant à ‘Extra’, la star de 65 ans a déclaré: “Nous avons reporté … une fois que nous avons commencé à entendre parler de [coronavirus in] Italie. Nous avons quelques membres de la famille et des amis qui ont un système immunitaire faible en raison de traitements médicaux, de problèmes médicaux. Nous avons décidé: «Retardons simplement». Ça allait être beau et petit. Maintenant, nous pouvons faire quelque chose plus près de chez nous. Nous allons attendre que cela se lève. ”

Laura est sans aucun doute dévastée d’avoir à repousser son grand jour car elle avait déjà fait voler sa robe d’Espagne avant leur cérémonie intime.

“La robe a déjà été commandée et d’une certaine manière, elle est arrivée d’Espagne.”

Dennis a posé la question à l’étudiant au doctorat en octobre de l’année dernière lors d’un voyage à Turtle Bay à Oahu, Hawaii.

Et l’acteur a ensuite insisté sur le fait qu’il n’était pas dérangé par l’écart d’âge de 39 ans entre eux deux, ou par les commentaires que d’autres faisaient sur la différence.

Lorsqu’on lui a demandé si la critique de l’écart d’âge le concernait, l’acteur de “Day After Tomorrow” a répondu: “Non, cela ne nous dérange pas vraiment.

«Je ne suis pas sorti à la recherche d’un écart d’âge ou d’une personne vraiment plus jeune que moi. Vous n’avez aucun contrôle sur qui vous tombez amoureux. Je ne tombe pas amoureux facilement. Mais je ne peux pas laisser ce que quelques personnes pense contrôler tout ça. J’ai été marié trois fois et c’est la dernière, je le sais. J’ai l’impression d’avoir un vrai partenaire dans la vie. “

