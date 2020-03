Dennis Quaid reporte le mariage

Dennis Quaid reporte son mariage avec Laura Savoie au milieu de “problèmes de voyage”, bien que des sources affirment que le retard n’est pas dû au coronavirus.

Dennis Quaid reporte son mariage.

L’acteur de «Parent Trap» devait faire le noeud avec sa fiancée Laura Savoie, 26 ans, plus tard cette année, mais ils auraient décidé de ne pas se marier pour le moment, en raison de «problèmes de voyage» qui ne sont pas censés être liée à l’épidémie actuelle de coronavirus.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: “Laura et Dennis reportent leur mariage et disent aux gens que c’est à cause de” problèmes de voyage “et non de coronavirus.”

L’épidémie du virus – qui a été déclarée pandémie plus tôt cette semaine – a poussé les États-Unis à interdire à tous les Américains de voler dans tous les pays européens, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, et plusieurs interdictions de voyager sont en place pour ceux qui cherchent à se rendre dans d’autres pays. les zones sensibles, notamment la Chine, la Corée du Sud et l’Iran.

Bien que le couple aurait déclaré que le report de leur mariage n’était pas de peur de propager le virus, on ne sait pas si ces interdictions de voyager ont eu un impact sur leurs noces prévues.

Dennis, 65 ans, a posé la question à l’étudiant au doctorat en octobre de l’année dernière lors d’un voyage à Turtle Bay à Oahu, Hawaii.

Et l’acteur a ensuite insisté sur le fait qu’il n’était pas dérangé par l’écart d’âge de 39 ans entre eux deux, ou par les commentaires que d’autres faisaient sur la différence.

Lorsqu’on lui a demandé si la critique de l’écart d’âge le concernait, l’acteur de “Day After Tomorrow” a répondu: “Non, cela ne nous dérange pas vraiment. Je ne suis pas sorti à la recherche d’un écart d’âge ou de quelqu’un de vraiment plus jeune que moi. Vous n’avez pas le contrôle de qui vous tombez amoureux. Je ne tombe pas amoureux facilement. Mais je ne peux pas laisser ce que quelques personnes pensent contrôler tout cela. Je me suis marié trois fois et c’est la dernière, je le sais est. J’ai l’impression d’avoir un vrai partenaire dans la vie. “

