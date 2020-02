Deontay Wilder dit que Offset avait raison de perforer le pulvérisateur de champagne Cardi B

Il sait une chose ou deux sur les coups de poing.

Et Deontay Wilder dit Décalageréaction du poing à Cardi B se faire asperger de champagne était absolument justifié.

Le rappeur était capturé sur film samedi, au Booby Trap sur le River Strip Club à Miami, après que sa femme a été aspergée par un amateur de club trop zélé.

“Il n’y a pas de limites quand tu protèges la famille, tu me sens?” déclara le roi des poids lourds. “Il n’y a jamais de limitation. Vous pulvérisez quelqu’un, vous crachez, vous frappez; c’est tout de même.”

Cependant, ce n’est pas vraiment la même chose si vous prenez la décision mal avisée de cracher sur le champion WBC invaincu.

“C’est la mort si vous crachez sur quelqu’un. Vous crachez sur moi – vous mourrez”, a-t-il averti. “C’est la chose la plus dégoûtante que vous puissiez faire à un être humain.”

Quant à la personne qui a pulvérisé Cardi, Deontay affirme avoir compris ce qui allait arriver.

“C’est de ma poche. Vous allez vous faire assommer”, a-t-il dit. “Qui veut se faire asperger par le champagne, à moins que vous n’arriviez tous ensemble et que vous compreniez ce qui va se passer? Mais si vous le prenez au dépourvu et que vous vous sentez comme ça, cette merde devient collante, ça sent mauvais, et vous dois encore jouer? “

“J’aurais probablement fait de même”, a-t-il admis. “Je n’aurais pas sauté et fait le Superman … mais il aurait eu quelque chose qui lui venait.”

Le bombardier de bronze, qui a mis KO ou abattu quiconque ayant déjà fait un pas dans le ring avec lui, a même offert quelques leçons à Offset.

“Bien sûr, s’il veut apprendre, je suis prêt à enseigner”, a-t-il déclaré. “Tout le monde veut savoir comment assommer quelqu’un – prêchez!”

Wilder est à moins de trois semaines de sa revanche très attendue avec Tyson Fury, le seul adversaire qu’il n’a pas battu, à la suite de leur décision controversée en décembre 2018.

