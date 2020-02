Derek Hough dit que Jennifer Lopez l’a inspiré à se rendre au Las Vegas Residency Show

L’interprète primé aux Emmy Awards Derek Hough est sur le point de se lancer dans un spectacle de résidence à Las Vegas à plusieurs dates et a partagé que la co-juge du monde de la danse Jennifer Lopez l’a inspiré.

Hough dévoilera Derek Hough: No Limit au Flamingo Las Vegas à partir du 2 juin. Il a partagé avec Showbiz Cheat Sheet qu’une résidence à Vegas a toujours été sur sa liste d’objectifs à atteindre. «L’occasion s’est présentée et je suis ravi», dit-il. “Je suis ravi d’être au Flamingo Hotel de Las Vegas, une salle emblématique.”

Hough est dans les étapes de planification du spectacle et promet: «Ce sera un grand spectacle, avec de la musique live et la meilleure danse. Et un groupe incroyable de danseurs. “

Derek Hough a discuté de l’opportunité avec Jennifer Lopez

Hough a partagé que Lopez l’a inspiré à rechercher la possibilité d’obtenir une résidence à Las Vegas. Son émission de Vegas, Jennifer Lopez: All I Have, a établi des records de vente de billets au box-office.

«J’en ai parlé avec Jennifer Lopez hier alors que nous filmions World of Dance, et je lui ai dit:« Vous m’avez en quelque sorte inspiré », révèle Hough. «Je parlais avec elle lorsqu’elle faisait son spectacle à Vegas, et elle adorait ça. Elle a passé un très bon moment et l’a vraiment apprécié, alors oui, elle m’a un peu inspiré. »

Hough et Lopez semblent avoir un lien étroit. Il lui a envoyé une vidéo «bonne chance» avant qu’elle ne se produise au spectacle de mi-temps du Super Bowl. Hough a déclaré à US Weekly que la vidéo était en fait l’idée du fiancé Alex Rodriguez. «A-Rod m’a envoyé un texto hier», dit-il. “Il préparait une vidéo de bonne chance pour elle, et quel bon mec, mec.”

Hough dit que rester en forme l’a aidé à se remettre rapidement de la chirurgie

Les professionnels de l’athlétisme comme Hough et Lopez doivent toujours rester au top de leur jeu de fitness. Hough a offert un aperçu de la façon dont sa forme physique l’a aidé à récupérer rapidement après une appendicectomie d’urgence en novembre.

«Il m’a fallu environ une journée pour conclure que c’était plus qu’un simple mal de ventre», se souvient-il. «J’ai eu de la chance d’être ici parce que je venais d’atterrir de Corée du Sud. C’était donc le bon moment. »

Hough a rebondi rapidement grâce à sa condition physique optimale. «Ça a été rapide, peut-être environ une semaine ou deux avant de retourner au gymnase», dit-il.

Hough avait un sens de l’humour incroyable à propos de tout l’incident. Il a partagé une danse vidéo hilarante post-op dans sa robe d’hôpital.

Hough est toujours occupé à soutenir des causes importantes

Hough est connu pour apporter son soutien à des causes qui lui tiennent à cœur. Il s’est associé au programme The Future of Good, qui investit dans les jeunes qui veulent ramener l’équité dans leurs communautés. C’est la deuxième année que Hough travaille sur cette initiative et il aime la façon dont le programme inspire les jeunes à apporter des solutions positives à leurs communautés.

«C’était tellement merveilleux. En fait, j’ai pu attribuer 10 000 $ à ce jeune garçon l’année dernière et être là à l’hôpital », se souvient-il. “Et c’est juste la meilleure sensation au monde.” Cela marque la cinquième année consécutive du programme The Future of Good, où U.S. Cellular reconnaît, célèbre et investit dans les jeunes qui luttent contre l’injustice dans leur communauté par le biais d’actes de bien. US Cellular sensibilise les jeunes aux causes et augmente leur impact en leur donnant 10 000 $ pour leur cause.

Hough a partagé que les jeunes entre 6 et 17 ans qui veulent avoir un impact positif dans leur communauté peuvent postuler jusqu’au 15 avril 2020. Ou toute personne de plus de 18 ans peut nommer un jeune pour recevoir un prix de 10 000 $.