Derick Dillard a alarmé les abonnés Instagram avec un hashtag insultant pour décrire Jill Duggar

Nous suivons la famille Duggar depuis des années, et ce sont Jill Duggar et Derick Dillard qui restent les plus fascinants. Selon les commentaires Instagram de Dillard qu’il a quitté fin 2019, Jill et lui ne sont pas très proches de Jim Bob et Michelle Duggar. Et le couple aurait été contraint de filmer Counting On par TLC et Jim Bob alors qu’ils souhaitaient s’éloigner des caméras.

Jill et son mari ne figurent plus sur Counting On. Et ils se sont rencontrés grâce à Jim Bob, car il a trouvé que Dillard était un adepte de Chris responsable et aimant apte à épouser l’une de ses filles. Et tandis que Dillard gagne des fans pour avoir parlé contre la famille de Jill, certains de ses contenus sur les réseaux sociaux sont toujours assez problématiques. Un article publié le 9 février sur son Instagram comprend un hashtag qui a mis beaucoup de ses partisans en colère.

Derick Dillard a beaucoup parlé de la façon dont il maintient son mariage en bonne santé

Jill Duggar Dillard (L) et son mari Derick Dillard visitent ‘Extra’ dans leurs studios de New York | D Dipasupil / . pour Extra

Beaucoup de Duggars choisissent de courtiser brièvement et de se marier jeunes, et Jill ne fait pas exception. elle a épousé son mari en 2014. Aujourd’hui, ils ont deux enfants ensemble et publient fréquemment en ligne des photos et des vidéos d’amour les uns des autres. Et ils ont même tous deux publié leurs propres conseils personnels sur le blog de la famille Dillard sur la façon dont les autres peuvent maintenir un mariage sain comme ils le font.

“Quoi qu’il en soit, comme la plupart des couples quand ils se marient, nous étions fous l’un pour l’autre … et maintenant, près de cinq ans plus tard, je peux dire avec joie que nous sommes toujours très amoureux”, a partagé Dillard le 3 juin 2019.

À partir de là, il a inclus de nombreux conseils pour les femmes, notamment «avoir des relations sexuelles souvent» et «prier et jeûner pour votre mari». Dillard a également recommandé aux femmes de faire de la maison «un havre de repos et de détente pour rentrer», car c’est quelque chose que les maris apprécient après une longue et dure journée de travail.

Jill Duggar publie fréquemment combien elle adore son mari

Dillard publie beaucoup sur Jill, mais Jill publie encore plus. De lui rendre visite à la faculté de droit pour déposer des friandises faites maison et passer des soirées rendez-vous avec lui plusieurs fois par mois sans les enfants, Jill s’occupe de prendre du temps pour son mari. Et elle donne également à ses abonnés Instagram un aperçu de leurs dates.

En juin 2019, Jill a publié des photos d’elle et de Dillard pour leur cinquième anniversaire. Les photos les montraient à Branson, dans le Montana, en train de manger et de voir de la musique en direct. Et Jill a même présenté un livre sur le kama sutra dans son article, qui, selon de nombreux fans, a donné beaucoup trop d’informations sur leur relation personnelle.

Plus tard en 2019, Jill a également publié des photos d’elle et de son mari en train de s’embrasser. Et elle a noté qu’elle avait commencé à «compter» les jours après son mariage, elle pouvait garder une trace de chaque jour où elle était mariée avec l’homme de ses rêves.

Dillard a utilisé «#womanswork» pour décrire Jill sur Instagram

Jill et son mari peuvent apprécier la façon dont ils vivent leur vie, mais il est clair qu’ils respectent toujours les rôles de genre traditionnels. Dillard a posté une photo de Jill faisant la vaisselle avec son fils sur le dos. “Baby Sam aide Jill dans la cuisine”, a écrit Dillard en légende du post. Et il a ajouté les hashtags «#teachemyoung», «#ergobaby» et «#womanswork», ce dernier offensant de nombreux adeptes.

“Je ne suis pas sûr que le hashtag professionnel de la femme soit le meilleur hashtag”, a commenté un abonné.

“Jill cuisine avec un enfant attaché à son dos pendant que vous avez le luxe de rester là à regarder et à prendre une photo sur votre téléphone …… .. essayez peut-être de l’aider!” un autre a ajouté.

“Hashtag” travail de femme “? Wow et moi aussi je vous soutenais… », a encore commenté un autre.

Il semble que Jill ne se soucie pas du hashtag, cependant. Elle a commenté la photo avec un emoji qui pleurait et qui riait et «‘ Baby ’Sam…. #womanswork. “

Les fans de Jill sont peut-être en colère contre le commentaire, mais ce genre de discours genré ne devrait pas être trop surprenant. Cependant, elle vient peut-être de perdre un soutien sérieux à la famille.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!