Derick Dillard affirme que lui et Jill Duggar essaient toujours de “ ramasser les morceaux ” après que “ compter sur ” a ruiné leur vie

Derick Dillard sort les gros canons pour 2020. L’ancienne star de Counting On a révélé beaucoup de choses choquantes sur sa femme, la famille de Jill Duggar. Dans sa dernière diatribe, Derick affirme que lui et Jill se remettent toujours après que Counting On ait détruit leur vie. Voici un aperçu de tout ce que Derick a à dire sur ses beaux-parents controversés.

Derick Dillard, Jill Duggar et leurs deux enfants, Israël et Samuel | Jill Dillard via Instagram

Derick Dillard déclenche une guerre

Ce n’est un secret pour personne que Derick est en désaccord avec Jim Bob Duggar

et TLC. Au cours des derniers mois, Derick s’est plaint du fait que Jim Bob

contrôler les moyens et la façon dont le réseau a utilisé l’intimidation pour le garder et Jill sur

le spectacle.

Le drame s’est réchauffé lorsque Derick Dillard a affirmé que Jim Bob était la seule personne à négocier des contrats avec TLC. Les commentaires ont été un énorme choc pour les fans, en particulier l’idée que Jim Bob ramène la plupart des revenus de l’émission.

«@TLC a des problèmes. Ils nous ont supplié de ne pas arrêter de filmer, mais n’ont pas voulu parler directement avec nous de la raison », a écrit Derick. “Si l’argent est tout ce dont ils se soucient, alors cela va les rattraper – vous devez vous soucier des personnes. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’ils feraient mieux d’avocat car une tempête est inévitable. “

Les allégations ne se sont probablement pas bien passées avec Jim Bob, qui

a beaucoup profité de la série télé-réalité familiale au fil des ans.

Avec 19 enfants et Counting annulés après Josh

Le scandale de molestation de Duggar, Counting On est la seule chose que Jim Bob a

gauche – enfin en ce qui concerne la télévision. Jim Bob n’a rien dit

en réponse, mais cela n’a pas empêché Derick de révéler plus de la

les secrets de famille.

Jim Bob a-t-il pris tout l’argent?

Pour aller plus loin, Derick Dillard a récemment affirmé

que lui et Jill ont été informés que TLC n’avait pas payé les Duggars pour leur

devant les caméras.

Au lieu de cela, ils ont été amenés à croire que la série était un

«Ministère» et que le réseau n’a remboursé que les

famille pour les frais de voyage.

Les fans ont ensuite demandé à Derick Dillard s’il y avait une chance qu’il

apparaîtra jamais sur Counting On à l’avenir. Derick répondit franchement

qu’il ne reviendrait jamais à la série à moins que les choses ne changent au sommet.

Vous devriez vous inquiéter de la grosse tempête dans votre famille. Pourquoi la sécurité intérieure enquête-t-elle sur Molester Josh? Derick Dillard dit-il la vérité au sujet du griffeur de #FakeChristian Jim Bob qui a volé tout l’argent de ses enfants? C’est dégoûtant que Jill doive demander la permission pic.twitter.com/huPGtPBU1o

– Bear (@ JWinston31) 31 décembre 2019

Il a ensuite ajouté que le tournage était un cauchemar complet et qu’ils risquaient tout pour apparaître dans la série. Il a également déclaré que Jill et lui essayaient toujours de remettre de l’ordre dans leur vie, ce qui en dit long étant donné que cela fait quelques années qu’il n’a pas quitté la série.

«Les conditions dans lesquelles nous tournions nous ont menés au bord du gouffre

de santé mentale et aurait pu facilement détruire nos vies si nous avions continué que

trajectoire. Nous essayons maintenant de ramasser les morceaux », a expliqué Derick.

Jill Duggar revient à «Counting On»

Malgré l’attitude de Derick Dillard envers Jim Bob et TLC, Jill

est récemment apparu dans un épisode de Counting On.

Jill a fait une brève apparition pour aider Jessa Duggar à accoucher et

n’apparaît devant la caméra que pour quelques scènes. On ne sait pas

Derick pensa au camée, bien qu’il y ait une bonne raison pour que Jill accepte

revenir.

Au moment de la naissance, Michelle Duggar assistait à un mariage et ne pouvait pas le faire. En tant que sage-femme expérimentée, c’était à Jill d’aider sa sœur à l’accouchement.

Mais sur la base des récents commentaires de Derick Dillard, il est sûr de dire

que l’apparition de Jill sur Counting On était une chose unique. Il y a un

mince chance que Jill revienne dans la série, mais on ne sait jamais quoi

pourrait changer à l’avenir.

Derick Dillard propose une solution

À la lumière des problèmes de Derick avec Jim Bob et TLC, il a récemment proposé une idée qui résoudrait les problèmes de tout le monde.

S’adressant aux médias sociaux, Derick Dillard a déclaré aux fans que TLC devrait

donner aux enfants Duggar un spectacle à eux. Étant donné la façon dont Jim Bob apparemment

contrôle tout sur Counting On, y compris l’argent, Derick

pense clairement que la série est plus sur lui et Michelle que quiconque.

Derick a quitté la série à l’automne 2017. Sa sortie est intervenue quelques semaines

après avoir fait des remarques douteuses sur la communauté LGBTQ sur Twitter.

Derick prétend qu’il a quitté la série pour son propre compte, bien que des sources affirment que TLC

l’a viré.

Jill Duggar a suivi l’exemple de Derick Dillard et a quitté la série peu de temps après. Bien qu’elle ait apprécié un bref caméo dans la saison en cours, il ne semble pas qu’elle fera d’autres apparitions dans un proche avenir.