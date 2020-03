Derick Dillard affirme que lui et Jill Duggar n’ont pas eu le choix pendant leur participation à l’émission

Derick Dillard a terminé 2019 en renversant

Thé de la famille Duggar sur Instagram et Twitter. Maintenant, avec le monde enveloppé dans

la peur collective du Coronavirus, il partage plus d’informations sur la célèbre réalité

Famille TV via une interview. Derick a pris la décision de discuter de la vie avec le

Duggars sur YouTube

chaîne, et il semble qu’il vient d’admettre que les enfants Duggar ne sont pas donnés

une option quand il s’agit de filmer. L’admission n’a pas surpris beaucoup de monde, mais

le fait que quelqu’un se prononce enfin contre Jim Bob Duggar et les médias

la machine qu’il a construite a été un peu un choc.

Derick rapporte qu’ils n’avaient pas d’options pendant le comptage

Sur

Derick s’est assis pour répondre aux questions de Sans

Boule de cristal. Au cours de l’entretien, Derick a noté que lui et

sa femme, Jill Duggar, a été laissée avec très peu d’options pendant leur séjour sur le

séries. Il a dit que lui et Jill n’avaient pas le choix quant au moment de

annoncer leur engagement, leur grossesse ou la naissance de leurs enfants. De

les sons de celui-ci, le duo n’a même pas offert d’options sur la façon dont leur importante

des jalons seraient annoncés.

Derick avait précédemment suggéré que lui et sa femme voulaient

de s’éloigner du tournage des mois avant qu’ils ne quittent la série, mais

ont été contraints de continuer à filmer. Il prétend qu’ils ont été menacés

avec un procès s’ils s’éloignaient de la série. Ils sont partis plus tard

tournage après que Derick a fait des commentaires désobligeants à propos de Jazz Jennings, le transgenre

adolescent qui joue dans une autre émission de TLC, je suis Jazz.

Derick et

Jill a vraiment viré?

Après que Derick ait visé

chez Jazz

Jennings sur Twitter, TLC a publié une déclaration affirmant qu’ils ne le feraient plus

filmer les Dillards. La seconde naissance spéciale du couple n’a pas été diffusée, et ils

ont été retirés du matériel promotionnel de la série. Cela semblait être le

fin de l’histoire, mais Derick n’était pas intéressé à garder le silence.

L’étudiant en droit

a pris sur Twitter l’année dernière pour informer les fans que lui et sa femme n’ont jamais été licenciés

de Counting On parce qu’ils n’étaient, techniquement, jamais

employé par la société de production derrière la série. Derick prétend que lui et

sa femme croyait qu’ils se portaient volontaires pour le tournage et qu’ils n’étaient jamais

payé pour leur temps. Derick a suggéré plus tard que la seule personne qui recevait

le paiement pour la série était Jim Bob. Il a ensuite accusé le patriarche de la famille

de mentir sur monétaire

compensation pour la série.

Derick partagera-t-il

plus d’informations sur ses célèbres beaux-parents?

Les fans sont intéressés

entendre plus de Derick, mais il ne semble pas qu’une autre interview soit en cours

les cartes, du moins pas pour le moment. Le père de deux enfants, cependant, n’apparaît pas

à faire parler de ses fameux beaux-parents. L’étudiant en droit est apparemment en

le processus d’écriture

un livre, même s’il semble que cela va prendre un certain temps pour terminer.

Derick rédige le mémoire entre les semestres de faculté de droit. Pendant qu’il est

ouvert sur le processus sur Twitter, il n’a mentionné aucun intéressé

les éditeurs pour l’instant.

Aucune chance à moins que quelque chose ne change. Les conditions dans lesquelles nous tournions nous menaient au bord de la raison et auraient pu facilement détruire nos vies si nous avions poursuivi cette trajectoire. Nous essayons maintenant de ramasser les morceaux.

– Derick Dillard (@derickmdillard) 26 décembre 2019

Derick a également suggéré

que les fans peuvent suivre sa famille sur leur blog. Le blog de la famille a

largement réfléchi sur la vie quotidienne, et étrange

recettes de cuisine de Jill. Cela ne signifie pas que Derick ne peut pas partager une famille

du thé aussi. Les abonnés devront simplement attendre et voir quelles informations il

laisse glisser.