Deryck Whibley est un papa

Deryck Whibley et son épouse Ariana ont accueilli leur fils Lydon Igby dans le monde le mois dernier.

Deryck Whibley est devenu père pour la première fois.

Le rockeur Sum 41 et son épouse Ariana ont accueilli le fils Lydon Igby dans le monde le mois dernier et ont apprécié de passer du temps en famille de qualité au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le 1er mars, Deryck a partagé une photo du nouveau-né – portant un t-shirt Iron Maiden et recouvert d’une couverture à rayures noires et blanches et a écrit sur Instagram: “Bonjour, je m’appelle Lydon Igby et je suis le nouveau Whibley.”

Le même jour, Ariana a partagé une photo en noir et blanc d’elle-même en train de bercer le bébé et a écrit: “l y d o n i g b y: o u r s o n (sic)”

Lorsque Deryck a eu 40 ans le 22 mars, sa femme – qu’il a épousée en 2015 – a rendu un hommage touchant au “partenaire parfait et au père incroyable” et a salué le hitmaker “In Too Deep” comme son “héros”.

Elle a écrit à côté d’une photo de la main de Lydon sur celle de son père: “happybirthdayderyck. Vous êtes l’homme le plus étonnant que je connaisse et Lydon et moi avons tellement de chance de vous voir nous surveiller. Vous avez toujours été le partenaire idéal et maintenant vous êtes un père incroyable. Cet anniversaire a certainement été étrange avec tout ce qui se passe, mais vous ne l’avez pas gâché votre journée. Vous êtes mon héros et mon tout Deryck et j’aime être coincé dans la maison avec vous et notre fils (sic) ”

Bien qu’ils restent principalement à la maison en raison de la pandémie, la famille a également pris le temps de faire de “belles promenades” ensemble.

Partager une photo de lui-même poussant la poussette de Lydon, Deryck a récemment écrit: “Prendre une pause de la quarantaine. Pratiquer la distanciation sociale (ce qui est très important!) Ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir et faire une belle promenade. intelligent. (sic) ”

