Des amis seront testés pour le coronavirus avant le tournage de la réunion

Le casting de ‘Friends’ sera testé pour le coronavirus avant la spéciale de réunion qui aura lieu en août, afin qu’ils ne risquent pas de propager le virus.

Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry et David Schwimmer sont tous prêts à se réunir le mois prochain lorsqu’ils filmeront le spécial unique de HBO Max pour la sitcom à succès, dans lequel ils ont tous joué le rôle d’un groupe d’amis vivant à New York City.

Mais au milieu de la pandémie de coronavirus, les stars – qui se souviendront de leur temps sur le spectacle dans un style table ronde spéciale – devront subir des tests et des mesures de quarantaine avant d’être autorisées sur le plateau, pour s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses du virus.

Une source a déclaré à la colonne Watts the Goss du Sunday Mirror: « Tout le monde espère vraiment que la production et le tournage pourront reprendre le mois prochain.

« C’est à toute vapeur en ce moment, mais il y aura des directives très strictes et cela n’inclura pas de public en direct. C’est un coup dur parce que les patrons étaient désespérés de créer une atmosphère authentique. » Tous les acteurs seront testés pour Covid-19 et a demandé la mise en quarantaine de manière isolée après avoir subi les tests. »

La nouvelle intervient après que Martha Kauffman, qui a co-créé ‘Friends’, a déclaré que l’équipe espérait tourner en août.

Elle a déclaré: « Nous espérons pouvoir tourner en août, si tout va bien et qu’il n’y a pas de seconde vague précoce et que le studio est ouvert. Si tout est en place et que nous comprenons tous les protocoles et que nous pouvons encore faire un bon montrer, nous allons le tourner un peu de temps, mi-fin août. »

Cependant, contrairement aux derniers rapports, Bob Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment et Direct-to-Consumer, a précédemment insisté sur le fait qu’une réunion « d’amis » n’aura pas lieu jusqu’à ce qu’un public de studio puisse être présent pour l’enregistrement.

Bob a partagé: « Au début, nous pensions que les émissions seraient retardées d’un mois ou deux au maximum, et maintenant il semble que ça va être beaucoup plus long que cela. Nous nous attendons à pouvoir faire ce spécial avec un peu de chance. d’ici la fin de l’été, si les stars s’alignent et si tout va bien nous pourrons reprendre la production. Nous pensons qu’il y a une valeur d’avoir un public grand et bruyant pour vivre l’expérience de ces six grands amis qui reviennent ensemble et nous ne voulions pas faites-le tout à coup sur un appel Web avec, vous savez, six carrés et des gens qui tirent de leurs cuisines et de leur chambre … Mais pour le moment, nous essayons de regarder vers l’avenir et de faire les choses de manière plus conventionnelle et je pense que ça vaut la peine d’attendre. Nous aurions adoré l’avoir sur [HBO Max on] le premier jour, mais en même temps, si nous pouvons le lancer à l’automne, je pense que ce sera quelque chose que nous pourrons aussi avoir vraiment hâte. «

