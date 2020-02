Des amis très proches de la réunion pour le lancement de HBO Max

Il a été allumé puis éteint et maintenant il peut être de nouveau allumé. Comme pour la première fois taquiné en novembre, Date limite rapporte maintenant que l’ensemble “Copains” le casting devrait se réunir pour une réunion spéciale d’une heure pour aider au lancement HBO Max, qui devient la maison de streaming exclusive de la série classique brûlante.

Les nouvelles arrivent Matthew Perry est devenu le sixième et dernier membre du casting à rejoindre Instagram – bien qu’il n’ait pas encore posté – et un jour après il a taquiné qu’il y avait “de grandes nouvelles à venir” via Twitter.

Serait-ce l’annonce? Peut-être que Perry voulait être sur IG pour pouvoir faire passer le mot aux côtés de ses amis “Friends”, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, et David Schwimmer.

Grande nouvelle à venir …

– matthew perry (@MatthewPerry) 5 février 2020

Selon Deadline, ce sont les négociations avec les acteurs qui ont ralenti le processus de rapprochement, qui devrait désormais être une spéciale d’une heure non scénarisée. Le sextet serait censé encaisser 3 à 4 millions de dollars chacun pour avoir apparu dans le spécial, ce qui est à peu près à égalité avec ce que Netflix a bombardé pour certaines de ses grandes stars de la comédie.

Le directeur de la création de HBO Max, Kevin Reilly, était prudemment optimiste lors de son discours lors de la tournée de presse de TCA le 15 janvier, tout en précisant que les négociations s’avéraient difficiles.

“Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant nous ne pouvons pas obtenir tous les intérêts pour enfoncer le bouton”, a-t-il déclaré à l’époque, et il semblait que cette chose ne décollerait pas après tout.

C’est certainement un investissement intéressant pour le prochain streamer. Après avoir dépensé 425 millions de dollars pour les droits sur la série complète de dix saisons de “Friends”, cette spéciale de réunion n’est que la cerise sur le gâteau dont ils ont besoin, espérons-le, pour attirer autant de nouveaux abonnés à HBO Max lors de son lancement en mai.

Avoir “The Mandalorian” dans le cadre de son lancement, ainsi que quelques autres nouveaux projets, était une incitation énorme pour les abonnés de Disney +, même au-delà de leur vaste bibliothèque de contenu. HBO Max a une bibliothèque tout aussi impressionnante, mais les fans réclament une réunion “Friends” depuis que la série a été diffusée.

Et pour tous les fans contrariés que cela ne soit pas un script spécial ou un redémarrage de la série, cela n’allait jamais se produire. Les créateurs Marta Kauffman et David Crane l’ont dit très clairement lors d’un panel anniversaire Tribeca TV Festival en septembre.

“L’émission portait sur cette période de la vie où les amis sont votre famille”, a-t-elle expliqué, ajoutant que la vie change lorsque votre famille devient votre famille “, a déclaré Kauffman.

“Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire. Nous l’avons bien fait, et nous avons mis un arc dessus”, a ajouté Crane.

Mais même un retour rétrospectif sur la série avec les six stars qui en ont fait la plus grande émission de télévision vaut le prix d’entrée pour les millions de fans qui ont regardé l’émission quand elle a été diffusée pour la première fois et les millions d’autres qui l’ont depuis découverte. sur DVD et streaming.

“Friends” a sans doute le plus grand public mondial qu’il ait jamais connu en 25 ans d’existence, comme en témoignent les guerres d’enchères pour ces droits de streaming, donc tout nouveau contenu mettant en vedette les six étoiles ensemble attirera beaucoup d’attention. Regardez ce qui se passe à chaque fois que l’un d’eux publie une image de réunion avec l’un des autres sur ces pages Instagram.

HBO Max sera lancé en mai 2020, et si tout se passe bien, il y aura une toute nouvelle spéciale “Amis” d’une heure qui attendra de nouveaux abonnés.

